Vecinos del Pantano de Torrent piden que se limpie el cauce del barranco de Horteta El reciente incendio ocurrido en la ladera donde se ubica el área recreativa ha puesto en alerta a los residentes de esta urbanización

Los vecinos de la urbanización del Pantano de Torrent piden la limpieza del barranco de Horteta a su paso por las viviendas del núcleo urbano y que se retiren los residuos que arrastran las avenidas de agua y se depositan en el Azud, una zona recuperada en 2015. Esta solicitud llega tras el incendio registrado en la zona el pasado fin de semana, que quemó la parte de las plantas aromáticas del área recreativa, y durante el cual los residentes llegaron a temer que se repitiera el que ocurrió hace justo diez años y que se propagó hasta el barrio de San Gregorio.

«Hemos trasladado esta reivindicación al Ayuntamiento infinidad de veces», señala Ernesto Mateu, presidente de la asociación vecinal, que acaba de cumplir 50 años. «Sí que es cierto que hace dos años se limpió una parte, pero si se hace una vez al año estaríamos más tranquilos», añade.

«Las cañas y vegetación seca que arrastra la corriente y los desechos de todo tipo se acumulan en el Azud y se convierte en un polvorín en verano», apunta Ernesto quien, además, advierte del peligro que hay en «la calle Rosendo Montero, que es una ratonera porque no tiene salida y allí hay 68 viviendas». «No entendemos como en otros municipios como Picassent, Picanya o Paiporta se hace la limpieza del cauce y se utilizan métodos para que no crezcan cañas. Aquí también somos núcleo urbano desde los años 80», reivindica.

La asociación vecinal apunta que hace dos años el Ayuntamiento ya realizó trabajos en el margen El PP exige que se recupere la zona quemada en el Azud y se haga el mantenimiento

Los vecinos de la urbanización relatan que llegaron a sentir «miedo» ante la amenaza de las llamas y que tenían «las mangueras preparadas» por si alcanzaba sus viviendas. Y es que la urbanización carece de hidrantes, ya que está en proyecto el alcantarillado, y no existe un plan de evacuación, como sí lo hay en otras zonas como El Vedat. Al parecer, el fuego no se inició por causas naturales, aunque los vecinos apuntan que a esas horas, sobre las ocho de la mañana cuando se dio el aviso, no había nadie en el área recreativa.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Inma Amat, advierte que el cauce «no es competencia municipal» y que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Jucar, «a la que hay que pedir permiso para actuar». Amat puntualiza que la zona incendiada estaba «limpia» y con «buen mantenimiento», ya que era la ladera del Azud ajardinada en la que habían plantas aromáticas, sin maleza ni hierbas secas.

La concejala apunta que ayer se reunió con los técnicos de Medio Ambiente y la empresa pública Nous Espais, que se encarga de la jardinería, para acometer la replantación de la zona calcinada y que hoy mismo, se inician los trabajos de limpieza de los restos del incendio en el Azud del Pantano.

Unos días después del suceso, el grupo municipal popular solicitó la recuperación del margen del barranco quemado y «que se mantenga en óptimas condiciones». La portavoz de la formación, Amparo Folgado también recuerda que hace 10 años «se produjo un incendio en el mismo lugar y llegó hasta el barrio San Gregorio».

Folgado señala que «en 2015 recuperamos la zona para todos los vecinos, con una Escuela Taller. Se creó un mirador, canchas, aseos y recuperamos el histórico Azud. Desde el PP vamos a pedir que se vuelva a recuperar el margen del barranco y que se mantenga en óptimas condiciones de limpieza».

De igual forma, la popular advierte de que «presentamos una moción que fue aprobada por unanimidad el pasado mes de junio, en la que instaba al gobierno socialista a crear una brigada forestal permanente en el Vedat». A esta se suma la propuesta, que todavía no ha pasado por el pleno, «para que el gobierno socialista presente un plan de trabajo anual a la Diputación de Valencia y que Torrent pueda contar con una brigada forestal de Divalterra que, durante todo el año, mantenga limpio el bosque y barrancos».

El concejal del PP, José Gozalvo, responsable en su momento de la recuperación del Azud, recuerda que, además de la Torre, Torrent tiene más patrimonio como el hidráulico del que forma parte este elemento, «con la misma antigüedad que la edificación defensiva», y que se integra en el sendero del Reg Mi.lenari que atraviesa la zona del Pantano por la otra ladera de donde se encuentran las viviendas.