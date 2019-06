Vecinos de Paiporta y Rocafort protestan por el retraso en la apertura de la piscina Usuarios se bañan en la piscina municipal de Paiporta. / lp En Almàssera la temporada de verano comenzará la semana que viene, pese a que la fecha fijada era para el 15 de junio V. H. HORTA. Viernes, 21 junio 2019, 01:05

Los vecinos de Paiporta no se pondrán el bañador hasta el uno de julio. Este día, la piscina municipal de la localidad abrirá sus puertas al público. «No puede ser que las instalaciones del Parc Vedat de Torrent o las de Picanya estén abiertas desde el fin de semana pasado, y nosotros tengamos que esperar hasta el mes que viene», destacó un vecino.

Otros residentes opinaron que «no se han cumplido las previsiones» que figuraban a la hora de inaugurar el complejo. No obstante, desde el Ayuntamiento señalaron que «no hay ningún retraso en la apertura. En el pliego de condiciones que preparó el técnico responsable del polideportivo indicaba el uno de julio», apuntaron. Además, agregaron que estas instalaciones son de las más accesibles de la comarca, puesto que se «mantendrán congelados los precios de los últimos cuatro años». No hay que olvidar que esta infraestructura se reformó el verano pasado con el objetivo de construir un espacio más sostenible. «Tras la renovación, se redujo el consumo de agua, la depuración es más eficiente, y el nuevo mobiliario urbano ha modernizado el servicio », indicaron. Esta íntegra rehabilitación supuso, además de una inversión de 400.000 euros, que Paiporta no inaugurara la nueva piscina hasta mitad de agosto del año pasado. Por este motivo, los vecinos esperan con inquietud la apertura del recinto.

«El verano anterior no pudimos disfrutar mucho del complejo a causa de las obras», señalaron. Por su parte, en Rocafort, los vecinos también se quejan de la demora en la apertura. «Los estudiantes de primaria se quedaron sin ir de excursión a la piscina porque la fecha prevista era el 15 de junio», apuntó una usuaria de la localidad.

Contrato

El motivo de este retraso, según fuentes municipales, es que el anterior gobierno no firmó el contrato con la empresa adjudicataria, a pesar de que la fecha de apertura era el 15 de junio. «Descubrimos este hecho en la primera reunión que mantuvimos con los técnicos del Ayuntamiento para conocer las cuestiones más urgentes que había que abordar en el municipio», señalaron desde el gobierno.

Entre ellas, según dichas fuentes, se discutió sobre la no apertura de la piscina municipal y las quejas de los vecinos al respecto. «Los vecinos no sólo se quejan de la falta de previsión, también del estado del agua», apuntaron. En este sentido, los técnicos municipales se reunieron ayer con la empresa adjudicataria para firmar el contrato con el objetivo de abrir la piscina el sábado día 22. Mientras, en Almàsssera, fuentes municipales adelantaron que la idea es iniciar la temporada de verano la semana que viene. No obstante, el PP emitió un comunicado que decía que la fecha estaba fijada para el día 15 de junio.