Vecinos de Paiporta exigen sonómetros por el paso de coches con tubos de escape ilegales Una de las calles de la barriada cercana al instituto de la Senia. / lp Los residentes de la zona del instituto la Senia piden mediciones por la contaminación acústica que sufren, sobre todo los fines de semana ADA DASÍ PAIPORTA. Martes, 15 octubre 2019, 01:13

Los residentes de la zona del instituto de la Senia de Paiporta denuncian la presencia de coches que «han sido modificados de manera ilegal» y «hacen muchísimo ruido a su paso» y piden al Consistorio que utilice un sonómetro para medir el nivel de decibelios que sufre esta zona.

Tal y como explican, son varios los vehículos que entre las ocho y las diez de la noche de jueves a sábado, utilizan las avenidas de este sector «para hacer sonar los tubos de escape».

«El ruido que producen no es normal y los coches no se pueden modificar una vez salen de fábrica», explican algunos vecinos, «hemos comunicado a la policía esta situación pero dicen que no tienen sonómetros para acometer este tipo de mediciones». Para los residentes ya es habitual observar como entre tres y cinco coches se pasean por la zona provocando una «insoportable contaminación acústica» a su paso.

Los afectados piden más presencia policial para disuadir a estos conductores El Consistorio indica que no hay denuncias al respecto aunque sí se ha pedido papeles en varias ocasiones

«No es normal que pase esto y que nadie haga nada para impedirlo», mantienen. Uno de los testimonios asegura que vive en un tercer piso pero que el ruido llega incluso a plantas superiores. Según explican todo el barrio se ve afectado «porque aprovechan la poca presencia policial y las calles largas para hacerlos sonar, sobre todo en la carretera de Santa Ana».

«Los conductores no hacen carreras, sino que, al parecer, se trata de ver quien de todos hace más ruido. Antes había una planta baja donde se cambiaban los tubos de escape y venían incluso de otros pueblos», añaden. Esta situación se repite «desde hace varios años todos los días» y «al final te cansas».

Por ello, uno de los afectados se reunió con el concejal responsable para transmitirle personalmente sus quejas. «Nos han comunicado que los sonómetros solo se utilizan para medir el ruido que provocan los eventos o las fiestas pero que no se usan para los vehículos porque no lo recoge la normativa», comenta este vecino.

Los residentes piden soluciones porque, «aunque no lo hacen a horas intempestivas, como puede ser de madrugada, sí que te asusta el ruido que provocan de repente cuando pasan. Rompen la tranquilidad». En este sentido, reclaman que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto para frenar estas prácticas que ya se han convertido en habituales y no descartan realizar una campaña de recogida de firmas para que las autoridades «escuchen sus demandas».

«Deberían medir la contaminación acústica que provocan también los vehículos porque no es normal lo que pasa en este barrio que afecta a todos los vecinos, y también comprobar que los coches cumplan la legislación», advierten y señalan que «más presencia policial» también podría frenar la presencia de estos coches que rompen la tranquilidad del vecindario.

Fuentes municipales señalan que, de momento, no hay constancia de denuncias al respecto. No obstante, advierten de que la Policía Local ha pedido papeles a alguno de estos vehículos pero «si están en regla, no se puede hacer nada. Si han pasado las inspecciones reglamentarias y las revisiones posteriores son correctas, no se puede actuar». Al mismo tiempo, añaden que el Consistorio dispone de sonómetros para medir los decibelios pero que no se emplean para el tráfico.