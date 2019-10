Vecinos de Catarroja denuncian plagas de ratas y de mosquitos PP y Cs piden que se tomen medidas y el Ejecutivo señala que se «realizan trabajos de desinfección y control de las poblaciones» ADA DASÍ CATARROJA. Sábado, 5 octubre 2019, 01:16

Vecinos de Catarroja denuncian plagas de ratas, sobre todo en las zonas de la estación, la plaza dels Furs y Les Barraques, donde «puede verse a todas las horas del día», como señalan. Algunos testimonios aseguran que «he visto cinco ratas en cinco minutos», en la zona de los juzgados o «me han salido tres de debajo del coche cuando he ido a arrancar». No obstante, también hay residentes de otros barrios más céntricos que aseguran que el problema «es generalizado».

Las quejas vecinales se plantearon en el último pleno. Los populares, a través de su portavoz, Rafa Sanchis, recordaron que presentaron una moción en julio para que se incrementaran las tareas de desinfección y desratización y puso sobre la mesa la «gran cantidad de problema de este tipo que estamos recogiendo».

Sanchis apuntó que «no podemos quedarnos de brazos cruzados porque es una cuestión de salud pública» y pidió que se intensifiquen los trabajos especialmente en la plaza dels Furs y en los parques.

Por su parte, la responsable de Medio Ambiente, Elisa Gimeno, explicó que estos tratamientos «se hacen de forma habitual», además del «control de poblaciones» y aseguró que «no tenemos constancia de que hayan más quejas».

Gimeno apuntó que «se ha actuado en los parques pero se tiene que hacer con mucha precaución porque sus usuarios mayoritarios son niños y mascotas». «Si se recoge alguna queja sobre estos temas se programa una actuación, a no ser que coincida con otra que ya estaba prevista», añadió.

Prevención

La concejala de Ciudadanos, Marcela Tomás, insistió en el tema y puso como condicionantes de la presencia de esta plaga «la siega del arroz y la inexistencia de gatos callejeros que puedan controlar el número de roedores». «No tenemos que esperar a que llegue una situación límite, sino actuar para prevenir», expuso.

El alcalde, Jesús Monzó intervino para señalar que la información que daban los grupos de la oposición «no es cierta y no se puede crear una alarma así» y apeló a la «responsabilidad». «Se está actuando y limpiando caminos para evitarlo», añadió. Elisa Gimeno volvió a insistir en que «si no tenemos incidencias registradas en el ayuntamiento, no podemos actuar» aunque puntualizó que «no solo se realiza cuando éstas se recogen, sino que se hace de forma preventiva. Estoy muy satisfecha con el trabajo de la empresa encargada y no hay que dar pie a cosas que no son». No obstante, la edil aclaró que se están haciendo labores de desinfección y desratización en el parque de Les Barraques, donde sí que se han recogido quejas.

De hecho, fueron los padres y madres de alumnos del colegio Joan XXIII, que está junto a estas instalaciones, los que dieron la voz de alarma por las picaduras de mosquitos que presentaban sus hijos, y vecinos de la zona advirtieron de la presencia de numerosas ratas en este entorno.

A raíz de esto, el Consistorio cerró el recinto para realizar los tratamientos pertinentes, con especial hincapié para que no afectara a los alumnos del centro y prohibiendo la entrada a cualquier persona durante una semana.

La proliferación de insectos es otro de los problemas que ha levantado las quejas vecinales, especialmente por la presencia del mosquito tigre cuyas picaduras son más dolorosas, que se registra en zonas públicas del municipio.

En este sentido, las reclamaciones de los residentes giran en torno a la fumigación intensiva de los parques. La situación de la localidad, «próxima a la Albufera, obliga a trabajar en todas estas tareas de desinfección y a realizar tratamientos durante todo el año».

Así, el cierre de Les Barraques «se debe a que los trabajos se están realizando en superficie. Cuando el producto se haya evaporado y haya desaparecido cualquier tipo de riesgo para las personas y los animales, el recinto volverá a abrirse de nuevo», según destacaron ayer desde la Corporación.