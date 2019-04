Vecinos de Camí la Noria de Torrent piden soterrar las vías para acabar con el aislamiento Las vías del metro que separan el casco antiguo del barrio Camí la Noria. / lp Los residentes denuncian la «falta de inversiones» en el barrio en el que viven cerca de 650 habitantes y señalan que «nosotros también somos pueblo» ADA DASÍ TORRENT. Miércoles, 3 abril 2019, 00:39

Con el eslogan «nosotros también somos pueblo», la Asociación de Vecinos Camí la Noria se ha puesto en pie de guerra para reclamar lo que consideran un «derecho», el soterramiento de las vías del tren que los ha dejado aislados durante más de tres décadas y que «solo sale a la luz durante el periodo electoral».

Aprovechando este tirón de las elecciones, la entidad vecinal ha desempolvado de nuevo su reivindicación histórica y la ha puesto sobre la mesa pasando el testigo a los partidos políticos para que apoyen la iniciativa que contribuirá a unir la barriada con el casco urbano, ahora separada por esta barrera artificial. «Es solo un tramo de 1.500 metros lo que hace falta soterrar», comentan, «pero hasta ahora no ha habido voluntad política».

Los vecinos recuerdan que el barrio de la Estación, como se denominaba anteriormente, nació con el plan de vivienda social de la Ley del año 1957. Allí, se edificaron 225 pisos en los huertos y chalés de la partida del Safranar, sin servicios básicos como alumbrado, aceras, saneamiento o calles asfaltadas, en una zona verde sin recalificar.

En 1974 se urbanizó la barriada con las obras sufragadas por todos los vecinos. Una década después, se formó la asociación vecinal con el objetivo de que se reconociese en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1990, y fue entonces cuando cambió su denominación a Camí la Noria.

Según explica le presidente de la entidad, Jesús Jiménez, en aquel entonces, «estábamos integrados en el casco antiguo, pese a vivir al otro lado de la estación» y así «estuvimos viviendo tranquilamente hasta que en 1984 nos pusieron la barrera arquitectónica que nos divide y aisla del pueblo».

Durante todo este tiempo, Jiménez destaca como inversión significativa en la barriada la Ronda del Safranar que se construyó con María José Catalá como alcaldesa «que abrió un nuevo acceso para los vehículos hacia nuestro sector porque estábamos incomunicados».

«Esta asociación está reivindicando durante 35 años el enterramiento de las vías del metro pero tanto en la etapa del PSOE como en la del PP, han habido muchas reuniones en la Conselleria de Transportes, buenas intenciones pero poca voluntad política», señalan.

Por ello, ahora, solicitan a los partidos que «a la hora de confeccionar su programa electoral, en uno de los puntos figure el soterramiento de estos 1.500 metros que faltan de nuestro barrio, pues el problema no es solo para los 650 vecinos sino también para los usuarios del metro para ir a Valencia que tiene que pasar por un subterráneo lleno de orines o atravesar el paso a nivel luminoso».

Otras mejoras

Pero no es este el único problema de la barriada de Camí la Noria. La entidad vecinal denuncia las «escasas inversiones» que se han realizado para mejorar la calidad de vida.

La seguridad ciudadana es una «preocupación» para sus residentes y sobre todo la ocupación ilegal de viviendas. En este sentido, «solo tuvimos una charla sobre el tema con los comisarios de la Policía Local y Nacional que fue un fracaso», explican.«También hemos pedido subvenciones para arreglar las fachadas de las fincas con fondos europeos, o el asfaltado de calles pero se está haciendo en otros barrios y aquí no llega nada», comentan y añaden que las últimas inversiones «son del año 1974».

Por el contrario, destacan que desde el área de Urbanismo «se ha limpiado y mejorado el pasaje San Juan, después de muchas reivindicaciones, se han cambiado las porterías del campo de fútbol con redes nuevas, y se está limpiando y pintando la finca del Patio de los Ángeles».

No obstante, advierten de que el Consistorio no ha subvencionado el aire acondicionado de la sede de la Asociación de Vecinos, «cuando en otras sí que se ha hecho» y critican la política del alcalde, Jesús Ros, «que no nos hace caso por más escritos que le hemos enviado».