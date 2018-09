Vecinos de Burjassot recogen firmas para que los médicos de urgencias tengan ambulancia Facultativas del centro de especialidades han tenido que cubrir servicios en patinete o caminando varios kilómetros al no disponer de transporte no asistido MARINA COSTA BURJASSOT. Viernes, 14 septiembre 2018, 01:49

La queja por falta de medios de una doctora del servicio de urgencias del Centro de Especialidades de Burjassot, recogida por LAS PROVINCIAS esta semana, ha puesto en marcha una movilización vecinal sin precedentes para reclamar mejoras sanitarias, entre las que destaca la petición de una ambulancia para que los médicos puedan cubrir servicios domiciliarios.

La denuncia de Marichel Larrocha, médico de familia en atención continuada de Burjassot, en redes sociales resaltaba que los «recursos de urgencias cada vez son mas precarios y escasos. Llevo 20 años trabajando en vuestra localidad y no he visto, jamás, mejorar en nada, las necesidades de un servicio tan importantísimo, como son las urgencias». La doctora mostraba su preocupación por el hecho de que «en estos momentos no se dispone de vehículo de ningún tipo. Ni siquiera podemos activar el recurso de las TNA (Transporte no Asistido) con el que hasta hace unos meses podíamos contar (ambulancias simplemente con conductor)».

La facultativa explicaba ayer a LAS PROVINCIAS que «ha habido compañeras que han tenido que ir a cubrir servicios en patinete e, incluso, caminando hasta dos kilómetros el otro día, cuando se requirió ayuda médica por una pérdida de consciencia en la vía pública que, afortunadamente quedó en un susto». La sanitaria reconoce que profesionales y usuarios están «preocupados» por «los recortes que arrastramos y la falta de medios. Aquí jamás ha venido nadie a preguntarnos cuáles son las necesidades que tenemos en las urgencias y la gente está indignada por la situación. Acudir a una urgencia en un coche particular, tener que buscar la calle, aparcamiento.... eso no es operativo». « Lo más resolutivo sería disponer de un transporte no asistido para no trabajar con demoras que pueden complicar la atención sanitaria. Aquí también asumimos las urgencias pediátricas, por ejemplo, y no puedes estar buscando aparcamiento en casos que requieren una actuación eficaz y rápida».

Tras la denuncia pública, vecinos han iniciado una campaña de firmas en establecimientos y entidades del municipio, así como una recogida en la plataforma change.org, por «un servicio de urgencias digno, con medios y de calidad en Burjassot».

La reclamación se centra en «la falta de una ambulancia medicalizada o, en su defecto una de TNA para una población de más de 38.000 habitantes y que por ratio nos pertenece». «Hemos creado un grupo de trabajo para animar a la gente a que colabore y firme. Llevamos más de siete años pidiendo una ambulancia, más medios y pediatra de urgencia los fines de semana a tiempo completo. Con la salud no se juega», recalca Teresa Martínez, una de las promotoras de esta iniciativa ciudadana.