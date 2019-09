Vecinos de Alaquàs claman contra el correo Una calle de la localidad, con una moto de reparto de Correos. / lp Los residentes afirman que les llegan multas con recargo y citas médicas pasadas de fechaAfectados de varias calles recalcan que los errores y retrasos en el reparto es «generalizado» aunque la empresa alega que el servicio funciona con normalidad MARINA COSTA ALAQUÀS. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:34

«Una multa de cien euros nos ha costado al final trescientos por los avisos con recargo que no nos llegaban. También sabemos de personas a las que les han anulado citaciones médicas porque las cartas no han llegado a tiempo y ya les había pasado la cita. Hasta envíos de Hacienda han llegado mal. Hablamos de documentación importante». Vecinos de la avenida Ausiàs March de Alaquàs y de la calle Vicente Andrés Estellés aseguran estar «hartos» del correo.

Desde hace un año, aproximadamente, los residentes de estas zonas padecen «constantes problemas con el servicio. Cartas de otra calle que llegan a mi portal y a nuestro buzón y envíos de esta dirección que acaban en la otra punta del pueblo. No es normal lo que está pasando», recalca una de las afectadas.

Los vecinos consultados afirman que este problema «viene de largo y es generalizado. Estamos hartos de esta situación porque te envían una carta de Hacienda, por ejemplo, o una citación médica y se te pasa la fecha y a ver qué haces. Yo estoy esperando desde hace siete meses un aviso para operarme del menisco y temo que no haya llegado», destaca la afectada.

Una vecina «vio el otro día cómo el cartero metía cartas en los buzones sin mirar la dirección» La firma pide a los usuarios que acudan a la unidad de distribución en caso de detectar alguna anomalía

Actuaciones

Los residentes viven intranquilos «porque hablamos de avisos por problemas de salud o gestiones económicas importantes que, si llegan, acaban en el buzón de un vecino que vive tres calles más allá. No se trata de una cuestión menor».

Varios vecinos han acudido a la oficina de Correos a «denunciar lo que está pasando. Yo, en mi caso, he ido ya tres veces y lo he hablado con dos jefes distintos. El primero me dijo que había entrado gente nueva y estaban acoplándose a la zona, pero digo yo que con que sepan leer ya saben que están entregando mal las cartas».

Los vecinos entienden que pueda producirse algún error de manera puntual, por cualquier motivo, «a todos nos puede pasar, eso está claro, pero esto es un despropósito, no es normal».

Una vecina «vio el otro día cómo el cartero metía cartas en los buzones sin mirar la dirección y cuando se lo recriminó, este trabajador le dijo que con la faena que tenía, no podía estar mirando las direcciones, puerta por puerta».

Los afectados se sienten «impotentes porque no sabemos cómo resolver un dilema que nos puede generar problemas importantes». Debido a esta situación, las redes sociales también se han hecho eco de la cuestión. Las quejas de usuarios en varias páginas dedicadas a información y reclamaciones locales han echado humo durante días.

En estas reivindicaciones se detallan los problemas que se están produciendo en algunos portales, donde «aparecen cartas de otras calles cuyo nombre no se parece en nada».

Según estas protestas, los contratiempos en el reparto se extienden a más calles, como es Alcoy, Madre Oviedo, Albacete, Caixa d'Estalvis y Castilla, entre otras.

Por su parte, fuentes consultadas de la empresa aseguran que el servicio de reparto en el municipio de Alaquàs «está funcionando con completa normalidad y con los habituales niveles de calidad».

En este sentido, desde la firma destacan que «tampoco se ha registrado ninguna anormalidad en las quejas o reclamaciones de este municipio». No obstante, se destaca que cualquier persona que haya detectado alguna irregularidad o fallo acuda a la unidad de reparto situada en la calle Amadeo Aguilar Laborda, 7 «para valorarla y solucionarla».

Desde el Consistorio recalcaron ayer que «oficialmente no nos consta queja alguna en el ayuntamiento. No obstante, de llegar a registrarse, se procederá a informarnos por el caso».