«Por fin vamos a salir de este infierno» Sábado, 6 octubre 2018, 00:32

Amenazas, gritos, basura por el deslunado, puertas arrancadas en mitad de la noche y cinco años sin ascensor y sin luz en los rellanos. «Por fin vamos a salir de este infierno. Nos vamos mañana y, la verdad, estoy deseando marcharme de aquí». Después de vivir 43 años en la finca amarilla, ahora 'del miedo', Francisco hacía ayer las maletas para abandonar su casa, tras años de auténtica pesadilla. «Pagamos la hipoteca durante muchos años. Ahora nos toca irnos de alquiler, teniendo un piso en propiedad en el que ya no podemos estar. Nos prometieron ayudas pero, a día de hoy, no sabemos nada. Espero que nos lleguen pronto», explicaba Francisco en medio del traslado. «Hemos vivido amenazados, rodeados de basura, ratas, peleas, puertas reventadas y enganches a la luz. Salimos con mucha pena pero no nos queda otra». El resto de propietarios se marchará en los próximos días.