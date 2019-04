Trabajadoras de Moncada denuncian «acoso laboral y amenazas» por parte de una concejala Un momento del último pleno. / lp Nueve personas del departamento de Servicios Sociales alertan de esta situación con varios escritos que la edil desmiente MARINA COSTA MONCADA. Jueves, 4 abril 2019, 00:38

Nueve trabajadoras del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moncada han denunciado el «trato denigrante», las «amenazas verbales» y las «descalificaciones» que están sufriendo en el departamento con «el trato dispensado por parte de Feliciana Bondia, concejala de Servicios Sociales y responsable directa de este departamento».

Las empleadas enumeran estas denuncias en un escrito presentado el 28 de febrero por registro de entrada en el Ayuntamiento, en el que lamentan la «exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia las personas de este departamento y desde una posición de poder».

En dicho escrito, que no es el único enviado por esta causa, se afirma que la edil «amenaza con utilizar métodos disciplinarios, como traslados forzosos», «nos humilla, descalificándonos y desautorizándonos profesionalmente, frente a otros profesionales y usuarios» y «nos chilla a menudo cuando habla con nosotras, de forma ofensiva e irrespetuosa», según recogen las trabajadoras.

También «nos ridiculiza y nos califica de forma despectiva, llamándonos 'brujas', y que nos da 'el premio al corazón de piedra'». Las firmantes aseguran haber recibido «amenazas verbales como que 'va a hacer limpieza étnica, todas a la calle y que entre gente que quiera trabajar'» y «trato denigrante». En otro escrito presentado, una de estas trabajadoras asegura que esta conducta la siente «como acoso laboral» e insta a que se ponga en marcha el protocolo del ayuntamiento. Esta es, precisamente, la petición que pusieron sobre la mesa en el último pleno el Partido Popular y Ciudadanos a raíz de esta situación. «Lo que debería hacer la alcaldesa de Moncada es defender a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, abrir un expediente y activar de una vez el protocolo de actuación por acoso laboral», destacó el concejal popular, Miguel Gallego. Ayer la alcaldesa, la socialista Amparo Orts, confirmó que va a abrir un expediente informativo «para escuchar a todas las partes y conocer de primera mano lo ocurrido». También señaló que el departamento de Servicios Sociales es «complejo, se trabaja con personas con muchas necesidades y es verdad que los políticos queremos ayudar y disponer de soluciones lo más rápido posible. En cualquier caso, yo nunca he presenciado ninguna actitud como las denunciadas».

Acusaciones «falsas»

La concejala Feliciana Bondia afirmó ayer a este diario que todas estas acusaciones son «falsas» y que está viviendo esta situación «como una provocación. Tampoco me sorprenden estas acusaciones, porque esto ha pasado más veces y con otras personas al frente del departamento. Por tanto, me alegro que la alcaldesa vaya a abrir un expediente informativo para que esta cuestión se aclare lo antes posible». Ayer otra integrante del departamento defendió la gestión de la concejala. «Las denuncias no parten de todo el equipo. Hay otras diez personas que no firman esas acusaciones y han presentado un escrito de apoyo. Feli es una persona que se involucra mucho y nos apoya en todo».