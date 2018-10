El PP de Torrent pide que la Generalitat proyecte el soterramiento del metro Los populares presentan seis alegaciones al plan Uneix que prevé actuaciones hasta 2030 para incluir las demandas de la ciudad ADA DASÍ TORRENT. Jueves, 25 octubre 2018, 23:54

Los populares de Torrent han presentado seis alegaciones al Documento estratégico de la Generalitat Valenciana, 'Uneix', que define las principales líneas de actuación a seguir en materia de movilidad, infraestructuras y transportes entre el 2019 y el 2030, y que está dotado con más de 18.000 millones de euros. Entre ellas, solicitan el soterramiento de las vías del metro a su paso por la ciudad que mantiene aislado al barrio de Camí la Noria desde hace años.

El concejal del PP, José Gozalvo afirma que «es de vital importancia para la ciudad, que la Generalitat vuelva a incluir en sus planes de futuro, el soterramiento para la integración de esta barriada pero también para el futuro del centro histórico y de los vecinos que en él residen». «Tenemos que seguir reivindicando el soterramiento y que por fin, sea una realidad. Es incomprensible que el documento que define las acciones a realizar en la Comunitat Valenciana hasta 2030 no incluya esta obra tan necesaria para los torrentinos», señala.

Desde la formación advierten que el plan «no cuenta inicialmente con inversiones necesarias a realizar en los próximos años» para Torrent y, según Gozalvo, «consideramos que se deben de tener en cuenta las reivindicaciones de nuestra ciudad». Además, una vez ya finalizado el plazo de presentación de alegaciones, afirma que «desconocemos si el equipo de Gobierno ha presentado alguna, algo que he pedido por escrito pero todavía no me han respondido».

Otras propuestas

Entre las propuestas, los populares también solicitan la construcción de la carretera entre Picassent y Torrent, «porque es una reivindicación histórica y el proyecto sigue aparcado en un cajón». «Es necesario para la vertebración de la comarca de l'Horta Sud», recalca Gozalvo. En esta línea, han pedido que se incluya la ampliación de carriles en la autovía de Torrent a Valencia, la CV-36, «que se colapsa en horas punta, sobre todo en el tramo entre Picanya y Valencia».

A estas dos reivindicaciones, se suma la ampliación del carril bici entre Torrent y Valencia, pero sobre todo el tramo comprendido entre la capital de l'Horta Sud y Picanya, ya que «es un trozo muy utilizado tanto por ciclistas como por runners y peatones».

Además, dentro del apartado para rutas verdes del Uneix, el PP ha pedido que se incluya el sendero del Reg Mil.lenari del barranco de l'Horteta, «de 14 kilómetros que une el centro de la ciudad con todo el patrimonio hidráulico, parajes naturales y fuentes». Gozalvo considera que «es una ruta creada en 2014 y recorre los restos de un puente romano, dos acueductos históricos y espacios naturales como el Clot de Bailón, por lo que desearíamos que la Generalitat incluyera la mejora de esta ruta y su promoción turística en sus planes de futuro».

Por último, desde el PP también se ha solicitado que se instalen marquesinas en todas las paradas del autobús metropolitano en el término de Torrent, sobre todo en el Mas del Jutge y Calicanto.