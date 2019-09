Torrent pedirá la limpieza y fumigación del barranco de Horteta y una brigada forestal El pleno aprueba sendas mociones de Ciudadanos y PP, sin votos en contra, para el mantenimiento continuo de la masa boscosa municipal ADA DASÍ TORRENT. Martes, 17 septiembre 2019, 00:12

El pleno de Torrent aprobó solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la limpieza y fumigación del barranco de Horteta, a propuesta del grupo municipal de Ciudadanos y con los votos a favor de PP, PSPV y Vox, mientras que Compromís se abstuvo. Tal y como explicó el portavoz de Cs, Raúl Claramonte, «el cauce nunca está en las condiciones que nos gustaría, sobre todo desde el puente azul hasta la calle Maestro Fortea» y apuntó que «no ocurre igual que en los otros municipios cercanos como Picanya».

Según Claramonte servirá para «poner en valor el barranco» y explicó que se incluía la fumigación porque la propuesta se presentó en el mes de julio y habían problemas respecto a las plagas de insectos. Además, Vox, añadió como otro punto de la moción la creación de nuevos senderos y «rutas destinadas a bicicletas, para de esta forma dar servicio a unos y a otros», además de poner en relieve «la necesidad urgente de la limpieza por la acumulación de escombros y basura».

No obstante, Compromís optó por la abstención al señalar que «el órgano indicado es la CHJ y para delegar actuaciones se necesita un protocolo que no se ha comunicado». «La frecuencia para fumigar no es competencia de un técnico municipal sino de la Confederación», añadió su portavoz, Pau Alabajos.

Por otra parte, los populares presentaron una moción para que el Ayuntamiento solicite a la Diputación de Valencia una brigada forestal para el mantenimiento y limpieza de las masa boscosa municipal que fue aprobado por unanimidad. En este sentido, la portavoz del PP, Amparo Folgado, apuntó que «servirá para reforzar durante el año estos trabajos» y destacó la importancia de «proteger y preservar el patrimonio natural».

Compromís recalcó «el estado de abandono de los caminos rurales, que hemos fundamentado con fotos». Su portavoz, Pau Alabajos, añadió que «la efectividad de estas brigadas de Divalterra está demostrada». En esta línea, Claramonte apuntó que la propuesta «no es incompatible con la creación de una brigada municipal que se encargue de estos trabajos» y recordó que se aprobó en el último pleno celebrado en julio para ponerla en funcionamiento antes de que se acabe el año.

Otro de los puntos que se aprobó durante la sesión, con la abstención de Vox, fue la accesibilidad del parque Rosa. Ciudadanos presentó una moción para eliminar las barreras arquitectónicas de este espacio público, haciendo referencia a la ley de accesibilidad universal y a las «quejas vecinales» en este sentido. Claramonte recordó que en 2008 se recogieron firmas para solucionar este problema ya que también es el acceso al retén de la Policía Local.

Por su parte, Compromís, apuntó la necesidad de «elaborar un plan estratégico integral de accesibilidad», mientras que el portavoz del Ejecutivo, Andrés Campos, explicó que «se actúa con actuaciones parciales, aunque sí sería necesario». El alcalde, Jesús Ros, concluyó recordando que en cuatro años «estamos invirtiendo en eliminar las barreas arquitectónicas como la conexión en la plaza de la Libertad o en la Fuente de las Ranas, que son las más visibles».