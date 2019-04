Torrent y Mislata, a la cabeza de los municipios de l'Horta con mayor tasa de desempleo Gente haciendo cola para entrar en una oficina de empleo. / lp Paterna es el municipio que lidera la caída de paro en la comarca con 1.700 puestos de trabajo más en cuatro años VANESSA HERNÁNDEZ HORTA. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:34

El desempleo continúa siendo un problema endémico en la mayoría de localidades de la Comunitat. L'Horta no es una excepción. En este sentido, la tasa de paro ha disminuido apenas un 2% en la comarca respecto al mismo mes del año anterior. Un baile de cifras muy insignificante si observamos el número de personas desocupadas actualmente.

Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cerca de 29.000 parados, registrados en las Oficinas de empleo, busca activamente trabajo. En Torrent, municipio de más de 45.000 habitantes, es donde se ha registrado un mayor número de desocupados con más de 7.000 personas. Un balance que contrasta con el despegue laboral sucedido en Paterna los últimos años.

Sin ir más lejos, ahora mismo la tasa de paro en esta localidad es del 15%, un porcentaje que se traduce en 5.244 parados. Esta reducción sitúa al municipio entre las poblaciones de la Comunitat con la cifra más baja. En este sentido, las empresas industriales ubicadas en Paterna, uno de los motores principales del desarrollo económico, favorecen la creación de empleo. Sin ir más lejos, más de 1.700 han abandonado las filas del paro en Paterna en los últimos 4 años. «Estos buenos resultados son fruto de las políticas de promoción económica y atracción de empresas que se están impulsando desde el Ayuntamiento», destacaron fuentes municipales de Paterna.

Cifras

Otro de los municipios donde las cifras han dejado un mal sabor de boca es Mislata. Esta localidad de l'Horta Sud, de menos de 45.000 habitantes, tiene una tasa de paro del 17%. En esta línea, ha aumentado el número de desempleados respecto al año pasado, alcanzando un volumen total de 3.499 personas. A Mislata le sigue de cerca Burjassot con más de 3.310 personas en situación de desempleo o Aldaia con 2.600 parados. Si bien es cierto que la tasa ha disminuido de forma considerable.

Es más, en un lustro, la desocupación se ha reducido en casi un 10%, pero la categoría de los contratos es temporal. Así lo reflejan las estadísticas ofrecidas por el SEPE. Al respecto, estos datos de empleo revelan que los trabajos indefinidos actualmente no pasan del 10%, especialmente en algunos oficios.

Asimismo, los sectores de actividad que peor se han comportado, mes a mes, han sido los del comercio al por mayor y al por menor, la industria manufacturera, la hostelería y la construcción, según el SEPE. Es más en l'Horta Sud, el 70% del desempleo corresponde al sector servicios. Es el caso de un vecino de Xirivella, hostelero de profesión. «Esta profesión es así, deja de hacer calor y el paro no para de crecer, llevo sin trabajar desde octubre».

No obstante, destaca que no ha dejado de buscar trabajo ni un sólo día desde que la empresa prescindió su contrato. Algo similar le ocurrió a un vecino de Alboraya que trabajaba en el sector automovilístico. «Estar indefinido no es un sinónimo de puesto de trabajo y estabilidad», afirmó.

En este sentido, J. A fue despedido cuando la crisis afectó a las compañías que fabrican coches. «Tengo más de 50 años y encontrar trabajo con este edad es una tarea muy difícil por los prejuicios de los empresarios y porque se creen que nuestros conocimientos son obsoletos», matizó resignado. Sin duda, como reflejan las estadísticas, la edad es un handicap a la hora de buscar empleo. Según los datos, las personas desempleadas de entre 55 y 59 años tienen cada vez más complicada su reinserción en el mercado laboral. Según el SEPE, alrededor del 15 % de los parados corresponde a personas dentro de este intervalo de edad. En esta situación también se encuentra un ex comercial de Alcásser. Según este vecino, el proceso de búsqueda ha variado mucho.

«Prefiero los portales online para hacerlo porque con estos canales tienes mejor acceso y puedes comparar ofertas de empleo», apuntó.

Por el contrario la tasa de paro femenino se ha venido reduciendo de forma progresiva desde el año 2015. Ahora mismo, alrededor del 60% del paro es femenino en l'Horta, mientras que el desempleo masculino se sitúa en el 40%.

No obstante, para los sindicatos esta bajada continuada es muy insuficiente. «El mercado laboral propicia periodos punta de contratación cortos que perjudica a las mujeres», apuntaron desde UGT.