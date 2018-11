El PP de Torrent exige una bajada del tipo de gravamen en el IBI Los populares advierten de que está en manos del equipo de Gobierno y que con ello se reducirían los recibos que pagan los vecinos ADA DASÍ Martes, 6 noviembre 2018, 00:47

torrent. Tras la propuesta del equipo de Gobierno de Torrent de las modificaciones de las ordenanzas fiscales para el 2019, desde el PP solicitan una bajada del tipo de gravamen del IBI. «El Ejecutivo socialista, por cuarto año consecutivo no va a disminuir la contribución», advierten «a diferencia de lo que hicimos desde el PP en el año 2014 en que rebajamos el coeficiente del IBI y se aplicó una reducción por parte del Ministerio».

En esta línea, señalan que el alcalde, Jesús Ros, «hace electoralismo con una bajada del 3% que no es obra suya». Los populares recuerdan que en el año 2014, el IBI en la ciudad de Torrent se redujo al aplicarse una disminución por parte del Ministerio, tal y como va a ocurrir en 2019, pero además, el Ayuntamiento también bajó el coeficiente que aplica a este impuesto, «algo que no ocurrirá ahora», ya que, según denuncian, «Ros y Campos no van a modificar ni una coma la ordenanza del impuesto el próximo año».

Además, señalan que «el mismo PSOE que en 2014 nos exigía una rebaja del tipo de gravamen cuando se aplicó una reducción catastral, algo que sí hicimos, ahora en el Gobierno se olvida de sus exigencias y no tocará una coma este porcentaje» y advierten que el tipo que aplica el Ayuntamiento es de 0,53, «el mismo que dejó el PP en 2015 tras ocho años consecutivos de bajadas, ya que en 2007 se encontraba en el 0,83 que lo dejó el anterior Gobierno socialista».

Por ello, su portavoz, Amparo Folgado exige al PSOE «aprobar una reducción que haga bajar más la contribución», porque según afirma «los vecinos han visto cómo les ha subido el agua, ha sido incapaz de reducir el tipo de gravamen del IBI y después saca pecho de un superávit ficticio, obtenido de subir impuestos y recortar en bienestar social».