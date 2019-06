Las solventes veteranas de l'Horta La alcaldesa electa de Quart y de Picassent pasean por Valencia. / lp Las alcaldesas del PSOE de Quart de Poblet y Picassent llevan cuatro legislaturas ostentando la vara de mando con la confianza de los vecinos Carmen Martínez y Conxa Garcia han revalidado sus cargos con mayoría absoluta ADA DASÍ Miércoles, 5 junio 2019, 00:25

picassent. Conxa Garcia y Carmen Martínez son dos veteranas alcaldesas socialistas y diputadas, que han revalidado por cuarta vez su puesto con mayorías absolutas en sus respectivos municipios, Picassent y Quart de Poblet. El secreto reside, según ellas, en la «cercanía con los ciudadanos».

Ninguna de ellas puede desconectar de ese lazo que las une a sus localidades y que va más allá de su cargo, «cuando voy andando por la calle voy apuntando lo que veo que está en mal estado», reconoce Conxa. Carmen tiene una actitud similar, «hacer política es acompañar a la gente, escucharla y cuidar los detalles que para ellos son importantes», apunta, «ser alcaldesa es trabajar las 24 horas los siete días de la semana». «También es importante no hacer falsas promesas que no puedas cumplir porque hay temas que no dependen de nosotros sino de otras administraciones y es ahí cuando tu trabajo reside en estar al lado de los vecinos y defender sus intereses», explica Conxa.

Ambas tienen sus respectivas carreras, Conxa es maestra y Carmen médico de familia, y coinciden en señalar que ser mujer entraña «más dificultades». «Cuando entré por primera vez de concejala solo éramos tres mujeres de 14 y las únicas con carrera. El nivel de exigencia era mayor con nosotras», explica Carmen y «fíjate ahora donde hemos llegado».

«Estamos orgullosas de ser mujeres y hemos demostrado que podemos hacerlo igual o mejor que un hombre», añade Conxa, «tenemos una sensibilidad especial que nos acerca más a los colectivos». Las dos se consideran luchadoras, «para mantenerte en el cargo hay que saber empatizar y no dar nada por perdido», señala Carmen. Y así lo han hecho aunque tuvieran que recorrer los despachos una y mil veces, con el PP al mando de las administraciones valencianas, «no ha sido fácil porque no hacían más que ponernos trabas pero hemos sido cansinas», reconoce Conxa y pone como ejemplo «cuando conseguimos que el centro de menores no se instalara enfrente de un colegio».

«Fue una época de deslealtad institucional. A veces iba a reuniones, pedidas por mi, a las que habían convocado también a la portavoz del PP», apunta Carmen, «ahora eso ya no pasa, y, por lo menos, levantan el teléfono y te atienden» pero «aunque sean del mismo signo político también cuesta conseguir las cosas y hay que ser insistente».

Ambas reconocen que ostentar la vara de mando «es muy gratificante» y se sienten orgullosas por los logros conseguidos a lo largo de tan dilatada trayectoria. Incluso han llegado a ser un referente para las niñas y jóvenes de sus municipios, como cuentan en sus anécdotas. «Eso es el elixir para gobernar», comenta Conxa.

Proyectos futuros

Respecto a las elecciones, señalan que «cada vez se pasa peor por la responsabilidad y la presión porque aunque tienes un equipo detrás, eres tú la que te examinas», comenta Conxa, y apuntan las dos que «ya hemos empezado la próxima campaña» con la agenda repleta de actos festivos vecinales a los que acudir.

Las dos sienten orgullosas de los logros conseguidos en su trayectoria como en el caso de Picassent «el puente nuevo que ha sacado el tráfico fuera del municipio», «la limpieza del barranco muy demandada y con la que se le ha dado vida» o las obras del Centro de Salud. Ahora, Conxa enfrenta los próximos cuatro años con la reurbanización de la travesa Torrent-Picassent como objetivo.

Por su parte Carmen, apunta como su hito principal el «soterramiento de las vías que dividía el pueblo hace más de una década», desbloquear el consultorio de Santa Rita, o recientemente el aparcamiento de Río Turia, y seguirá reivindicando el centro ocupacional para personas con diversidad funcional.Aunque ambas gobernarán con holgura en sus respectivos ayuntamientos, eso no implica que no tengan en cuenta a la oposición. Las dos reconocen que gran parte de las propuestas «se aprueban por unanimidad», en el caso de Carmen «casi el 95% de ellas».

«En los plenos no tenemos votos en contra, sino abstenciones, porque nuestras iniciativas son asumibles. Estamos dispuestos a aceptar propuestas que vengan de la oposición», recalca Conxa. Mantenerse en el cargo durante cuatro legislaturas no ha sido fácil, ni tampoco un camino de rosas y aunque Conxa y Carmen tengan sus respectivas carreras y oficios, lo han dejado todo por servir a sus vecinos desde las filas socialistas.

Ambas son dos ejemplos de superación que han sabido transmitir la «cercanía» del cargo a los ciudadanos. «En mi primer discurso ya dije que no iba a ser una alcaldesa de despacho», comenta Conxa, mientras que Carmen destaca la importancia de que los vecinos «participen en la gestión».