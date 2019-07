Solicitan refuerzos sanitarios en Alboraya, Rafelbunyol y Massamagrell Los médicos alertan de que se multiplican los casos de gastroenteritis por la contaminación bacteriana entre Meliana y la Pobla de Farnals D. G. HORTA. Martes, 16 julio 2019, 01:22

El sindicato CSIF ha solicitado a la Conselleria de Sanidad que refuerce con urgencia los consultorios, centros de salud y Puntos de Atención Continuada existentes entre la Patacona, en Alboraya, y Rafelbunyol en el litoral norte de la provincia de Valencia. La central sindical recordó ayer que la atención sanitaria se multiplica al ser municipios muy frecuentados en verano y las plantillas no se incrementan. En las últimas semanas, la situación se ha agravado por los procesos de contaminación fecal registrados en la playa que derivaron en numerosos casos de gastroenteritis.

La formación sindical explicó que durante estos meses estivales no sólo faltan refuerzos, sino que también carecen los equipos médicos de personal de sustitución de turnos de vacaciones. Esta circunstancia se refleja, por ejemplo, en que el consultorio auxiliar de Patacona pasa de tener dos médicos y dos enfermeros en invierno a quedarse con uno y uno este mes y cerrar por las tardes.

El centro de Vicente Brull, en Valencia, cierra todo el día y remiten a los pacientes a Serrería I. Desde CSIF señalaron que la atención se complica ante circunstancias adversas, en especial en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Massamagrell, que consta de tres médicos y dos enfermeros a pesar de que llevan tiempo pidiendo un enfermero más.

«Cuando se produce atención domiciliaria y emergencias, se queda únicamente un médico en el centro», advirtieron.En la jornada del domingo 7, con episodios de contaminación bacteriana en la playa que multiplicaron los casos de gastroenteritis. En concreto, el fin de semana del 6 y 7 de julio, este centro sanitario de Urgencias atendió, cada día, cerca de una quincena de usuarios afectados por esta dolencia, cuando no suelen ser más de dos o tres. Un par de días antes, las playas de Valencia se habían cerrado y dos días más tarde cerraban las de Massamagrell y El Puig por bacterias fecales. En total, los sanitarios atendieron el domingo a cerca de un centenar de pacientes, por lo que, de media, unos 15 pacientes tenían que esperar su turno. La central sindical recuerda que este PAC cubre una docena de municipios, como Meliana, Museros o Foyos, además del turístico La Pobla de Farnals, con lo que la cifra de pacientes atendidos a diario se eleva alrededor de un 30%. En este contexto, CSIF insta a Conselleria de Sanidad a reforzar con más personal sanitario el litoral norte de Valencia, que depende del Departamento de Salud Hospital Clínico-Malvarrosa.

Desde la formación sindical llevan varios años reclamando no sólo refuerzos, sino un incremento estructural de las plantillas de personal sanitario. Por su parte, a la Dirección General de Salud Pública no le consta que haya ningún brote epidémico de gastroenteritis en este momento, ya que no ha habido ninguna notificación de ningún equipo de Atención Primaria al respecto.