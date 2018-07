«No hay socorristas ni aseos, todo es un completo desastre» Uno de los carteles para señalizar la prohibición del baño. / lp Los vecinos de la Pobla de Farnals siguen consternados con el Ayuntamiento de Massamagrell tras un año de protestas VANESSA HERNÁNDEZ LA POBLA. Lunes, 23 julio 2018, 23:54

«Me despierto y encuentro un verano sofocante más, cojo la tolla, el flotador y despierto a mis hijos. Les encanta ir a la playa, la tenemos muy cerca del apartamento. Llegamos y me encuentro lo mismo que el año pasado, no ha cambiado nada, basura en la arena, falta de aseos y ausencia de socorristas».

Este es el testimonio de Ruth García, una de las vecinas que veranea en una de las urbanizaciones de la Pobla de Farnals. No es la única que padece y desaprueba esta situación, pues muchos vecinos que forman parte de la asociación de familias de la playa no aceptan la despreocupación que, según ellos, muestra el Ayuntamiento de Massamagrell.

Y es que la raíz del problema radica en que, pese a que esta playa está ubicada dentro del territorio donde se encuentra la Pobla, las competencias administrativas pertenecen al Ayuntamiento de Massamagrell. Los vecinos lo saben y, por eso, buscan una solución. «El tema de las competencias entre administraciones públicas es un desastre, nosotros pagamos al Ayuntamiento de la Pobla, pero las playas son de Massamagrell, ahí está el problema», destaca Jose Luís Criado, miembro de la Asociación, mientras señala restos de basura acumulados en una de las zonas de la playa.

Los propietarios de estos complejos no entienden la falta de interés institucional, lo mismo ocurre desde el Ayuntamiento de la Pobla. Gloria Gómez, responsable del gabinete de Alcaldía, subraya que en el municipio hay dos playas, una en el sur y otra en el norte y que ambas tienen bandera azul, disponen de duchas y los aseos, incluso, cubren las necesidades de personas con alguna discapacidad.

Las quejas son numerosas por parte de los vecinos. «No hay socorrista, ni ningún servicio básico, hasta prohíben el baño». Ellos no comprenden por qué tienen que desplazarse a otra zona de baño si tienen esta a pocos metros de su apartamento. Desde el Consistorio de la Pobla comparten este desconcierto porque entienden que es jurisdicción del Ayuntamiento de Massamagrell. Muchas incógnitas alrededor de este litoral valenciano que Enrique Canós, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Massamagrell, explica para LAS PROVINCIAS.

«Sí, es dominio de nuestra Administración, pero esta playa es un paraje natural y no está abierta al baño, por eso no hay duchas», recalca Enrique Canós. Además, el concejal explica que los equipos de limpieza acuden a la playa dos veces al mes, que tienen dos contenedores e insiste en no hacer caso a las suposiciones y sí a la lesgislación que determina la Ley de Costas para la protección ambiental. Una Ley que protege el marjal y la playa natural.

Legislación

El reglamento señala como gravísimo cualquier problema en la gestión de un espacio natural por la falta de coordinación y cooperación entres las distintas Administraciones presentes con competencia en esta área. Estas medidas van dirigidas a las zonas donde mayor disenso se crea por la confluencia de poderes. Sin duda, esta playa es un punto en conflicto entre La Puebla y Massamagrell. Soluciones son las que necesita esta situación que se alarga en el tiempo por parte de las dos Administraciones. Invertir en recursos básicos sin damnificar la naturaleza del marjal ni intervenir en la zona protegida por Ley, sería un buen comienzo.