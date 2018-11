El Síndic de Greuges insta a Catarroja a eliminar barreras arquitectónicas

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido por segunda vez al Ayuntamiento de Catarroja para reclamarle la aplicación «inmediata y urgente» de las normas de accesibilidad y la retirada de los postes de luz situados en la acera del Carrer Nou de esa localidad. También considera «necesario» la señalización de un itinerario peatonal practicable con todas las garantías.

La intervención del Síndic en este asunto se inició a mitad de marzo de este año al recibir la queja de un vecino que denunciaba que, en octubre de 2017, presentó una instancia en su Consistorio solicitando la eliminación de los postes y que no había recibido respuesta. En la resolución se considera la actuación de la administración «poco respetuosa» con los derechos de la ciudadanía en general y de las personas con movilidad reducida en particular y le recuerda la obligación de garantizar a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos.