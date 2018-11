Silla pondrá en marcha la nueva moneda social para intercambiar bienes y servicios

La nueva moneda social de Silla, que se denomina 'el Gallet', entrará en funcionamiento en el mes de diciembre, impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia. Se trata de una Red de Intercambio Comunitario donde los vecinos podrán realizar todo tipo de transacciones sin dinero, reutilizando objetos o compartiendo tiempo para tareas, a través de la nueva plataforma web.

De este modo, y mediante la moneda social, «se reforzará el sentimiento comunitario recuperando la cooperación vecinal que tradicionalmente ha caracterizado la convivencia en el municipio», como señalan fuentes municipales. Para promocionar el lanzamiento del Gallet, la Asociación de Empresarios de Silla (AESI) y la Concejalía de Participación han llegado a un acuerdo para sortear 60 cheques regalo de 50 euros que podrán utilizarse en los comercios locales, aprovechando la campaña navideña.

Así, entrarán en el sorteo todas aquellas personas que, además de registrarse, realicen algún intercambio con otros vecinos o vecinas a través de la red. Las tarjetas serán emitidas por la entidad bancaria Caja Popular de Silla, que también colabora con esta iniciativa.

Para ser usuario de la plataforma, la persona tiene que registrarse y en ese momento, dispondrá de su crédito en 'Gallets', con el signo G, para operar en ella publicando ofertas y demandas. La web permitirá hacer intercambios multilaterales entre todos sus miembros.

Los Gallets no tienen valor monetario de curso legal, lo que permite que no sea necesario cobrar dinero por los bienes o servicios intercambiados, sino que estos se hacen a través de un sistema de crédito social y comunitario no convertible en euros. El valor de una hora de trabajo es de 10G y, a partir de esta referencia, se puede poner precio cualquier producto o servicio. De todos modos, cada usuario puede poner libremente el coste de sus ofertas.

Otros municipios como Torrent, Beniparrell, Almussafes, Albal, Massanassa y Picassent ya se han interesado por este sistema.