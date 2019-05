Una sentencia exime a Alfafar de pagar 450.000 euros a un arquitecto por el auditorio El Consistorio argumentó ante el juzgado que se pagó la primera fase del proyecto y el resto no porque nunca llegó a construirse ADA DASÍ ALFAFAR. Viernes, 24 mayo 2019, 00:51

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Alfafar en el recurso de apelación interpuesto por un despacho de arquitectos de Valencia por el que solicitaba más de 450.000 euros al Consistorio por el proyecto de Centro de Arte y Auditorio de Alfafar que no se ha llevado a cabo.

Además de desestimar el recurso y eximir a la administración local del pago de la cantidad que se le exigía, la sentencia, de la que se dio cuenta a la junta de Gobierno, obliga a la firma de arquitectos a hacerse cargo de las costas procesales.

El Tribunal no solo ha fallado a favor del Consistorio en el recurso, sino que además confirma los decretos de Alcaldía de los años 2014 y 2015 en los que el Ayuntamiento no accedía al pago solicitado por la empresa por un proyecto que finalmente no se ejecutó. A lo largo de todo el proceso judicial, la administración local ha defendido que únicamente se contrató la redacción del proyecto básico y la primera fase de ejecución, por lo que la cifra reclamada por el despacho de arquitectos «era desmedida».

El solar expropiado por 800.000 euros se ha transformado en un aparcamiento El técnico ganó un concurso en 2011 que tenía un premio valorado en un millón de euros

Esta situación parte del año 2011, cuando el Ejecutivo socialista, realizó un concurso para diseñar el centro de arte y Auditorio municipal, que ganó un despacho de arquitectos. El premio estaba fijado en un millón de euros a pagar en dos partes; una primera con el proyecto redactado y una segundo al inicio de la obra.

El Consistorio pagó al ganador la cantidad fijada de medio millón de euros a la entrega del proyecto redactado y asumió las expropiaciones del solar la Tauleta, donde iba a ubicarse, que costaron a las arcas municipales cerca de 800.000 euros. La construcción del edificio, que contaba con una gran plaza pública, suponía una inversión de más de 20 millones de euros.

«Cuando llegamos a la alcaldía vimos que el proyecto era inviable», explica el alcalde, Juan Ramón Adsuara, y «decidimos no acometerlo, ajustándonos a la ley que impedía hacer este tipo de obras». «Tuvimos que expropiar los terrenos porque así lo exigía el convenio firmado por el anterior equipo de Gobierno que se ha destinado a un aparcamiento», añade.

Ahora, la sentencia en contra del recurso de apelación que presentó el despacho de arquitectos reclamando el segundo pago ha sido favorable a la administración local, lo que «nos permitirá destinar ese dinero que ya estaba consignado, en previsión a una sentencia desfavorable, en el presupuesto de 2019, a otras partidas», apunta Adsuara.

Este no es el único caso que el Ejecutivo popular heredó del anterior Gobierno local y que sigue arrastrando. Otra sentencia obliga a pagar a una inmobiliaria 850.000 euros por una guardería que debía estar finalizada en 2011. El Consistorio, bajo el mandato popular, emitió varios decretos para romper la vinculación económica con la empresa y no aceptar la posesión del local, pero el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Valencia que obligaba al Ayuntamiento a abonar la cantidad por el incumplimiento de un contrato de compraventa de los locales.

No obstante, Adsuara, explica que se ha comunicado al juez que los bajos «no cumplen con lo recogido en el contrato». «Después de la visita a las instalaciones hemos comprobado que no están habilitados como escuela infantil porque el acuerdo recogía que la entrega era 'llave en mano', es decir, con todo listo para abrir sus puertas».