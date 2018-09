La sede del PP de Alboraya amanece con pintadas La pintada realizada en la fachada de la sede. / lp La formación lamenta el acto vandálico y asegura que seguirá trabajando incluso con más fuerza «por una sociedad plural y libre» M. COSTA ALBORAYA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:31

La sede del PP de Alboraya amaneció este fin de semana con una pintada amenazante, en la que podía leerse 'fuera del barrio'.

El suceso vandálico se produjo en la madrugada del sábado al domingo. La formación denunció ayer los hechos y mostró su malestar por lo ocurrido.

La presidenta y portavoz del Partido Popular de Alboraya, Virgina Garrigues, destacó que este tipo de actos vandálicos, más allá de amedrentarlos, les da «más fuerza y ganas de seguir trabajando por construir una sociedad más plural y libre en la que nadie sea violentado o atacado por sus ideas y/o creencias».

Garrigues y el resto de integrantes del PP Alboraya manifestaron su pesar por lo ocurrido. Además, remarcaron que este tipo de actos «contra la libertad ideológica no pueden suceder en una sociedad que se considere desarrollada» e instaron «a las instituciones pertinentes a luchar contra este tipo de actitudes por construir una sociedad plural en la que no se discrimine a nadie por su condición ideológica». No es la primera vez que la formación sufre actos de este tipo. Ya fue objeto de diversas pintadas en 2015 y 2013 e, incluso, presentó una moción contra este tipo de vandalismo. «La pintada dice que fuera del barrio, un barrio donde el PP se ha esforzado por mejorar la vida de los vecinos y, como ejemplo, la defensa de la apertura del consultorio auxiliar después de las amenazas de cierre y su cierre durante las épocas estivales».