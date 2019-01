La rotonda interminable Las obras de la rotonda en el polígono de Catarroja. / lp Usuarios y Poble Democràtic apuntan que el corte de la circulación en esta zona supone pérdidas para las empresas del sector Las obras en el polígono de Catarroja acumulan varios meses A. DASÍ CATARROJA. Sábado, 19 enero 2019, 00:28

Las obras de la rotonda que regula la entrada a Catarroja por el polígono industrial El Bony parecen no tener fin y para muchos conductores que utilizan este acceso a diario se están haciendo interminables. Así lo resalta la coordinadora de Poble Democràtic, Núria Juan. Según la formación política la actuación «acumula ya más tres meses en ejecución» y «está afectando el normal funcionamiento de las empresas».

Juan ha pedido explicaciones públicas a la concejala de Impulso Económico y primera teniente de alcalde, Lorena Silvent, sobre los retrasos acumulados por esta infraestructura básica para la población, «ante el silencio administrativo que ha impuesto el consistorio municipal, a pesar del daño provocado a las empresas que han visto cómo se cortaba la vía principal de acceso para los transportistas y los vehículos que intentan llegar al casco urbano, a los centros educativos y a las poblaciones limítrofes».

Esta rotonda, que se está construyendo a escasos metros de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), forma parte de las actuaciones aprobadas por la concejalía de Impulso Económico para mejorar la accesibilidad al municipio desde la Pista de Silla, pero «el retraso de las obras y la falta de previsión de rutas alternativas ha provocado un daño económico incalculable a las empresas que residen en este polígono», según señala la portavoz de Poble Democràtic. Aunque se muestra a favor de la ejecución de esta infraestructura, «al no cumplirse el calendario previsto y no activarse un plan de contingencia, se está convirtiendo en un problema y no en la solución que todos deseábamos». En este sentido, Juan recuerda que «los cortes por las obras provocan retenciones en horas punta y dificultan la conducción segura en la zona».

«Entendemos que el proyecto impulsado por el Consistorio busca mejorar la seguridad y la accesibilidad al municipio, pero no se puede implementar una actuación de este calado cortando la vía principal de acceso a un polígono con cerca de 400 empresas en activo», advierte, y solicita que los responsables municipales «pidan explicaciones a la contrata y den una fecha orientativa de cuando se acabará este calvario para los ciudadanos de Catarroja».

Por su parte, la concejala Lorena Silvent advierte de que no tiene constancia de quejas del empresariado y apunta que era un proyecto reivindicado por ellos y de la anterior legislatura. Silvent aclara que el plazo de las obras acababa el día 14 de enero y que el retraso es mínimo.