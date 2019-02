El PP de Rocafort acusa al Gobierno de «perder» una subvención de 84.400 euros

« La apatía, la desgana y la falta de compromiso del Gobierno con los vecinos ha hecho perder al Ayuntamiento una subvención de más de 84.400 euros de la Diputación», apuntaron desde el Partido Popular de Rocafort.

Según los populares, este equipo de Gobierno ha perdido la posibilidad de ejecutar una actuación que hubiese, además de reordenar el tránsito, adaptarlo a una velocidad de 30 kilómetros por hora gracias a la colocación de nuevas señales y de badenes reductores. «Era un proyecto necesario para el municipio», destacaron. El motivo, según dichas fuentes, es el desorden que genera la confluencia de tráfico que atraviesa el casco urbano de la localidad. «Al acondicionar estas vías, se hubiese mejorado la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos», apuntaron.

Según el Partido Popular, no se ejecutó esta actuación municipal porque el equipo de Gobierno- una vez había solicitado la subvención a la Diputación, fue «incapaz de licitar y adjudicar estas obras». Es más, según dichas fuentes, no iniciaron tampoco la redacción del proyecto, pese a que este ejecutivo fue alertado varias veces por los servicios técnicos de que perdería el dinero si no ejecutaba el expediente inicial. En este sentido, los populares señalaron que esta actitud por parte del Gobierno muestra una gran «incapacidad de gestión».

Por su parte, desde el Ayuntamiento matizaron que sí se aprobaron los pliegos en base a un proyecto elaborado desde 2017. «Se hizo el proceso de licitación pero quedó desierto porque no se presentó ninguna empresa», destacaron.

En este sentido, según dichas fuentes, aunque se buscó la posibilidad de volver a sacar la licitación, no se logró porque los plazos no se podían prorrogar. Sin embargo, desde el Consistorio aseguraron que los operarios municipales están ejecutando trabajos para acondicionar las calles del casco urbano.