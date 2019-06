Recogen 3.770 colillas y 620 bastoncillos Voluntarios, durante la recogida. / lp REDACCIÓN. Martes, 25 junio 2019, 00:11

2.060 microplásticos, 3.770 colillas y 620 bastoncillos. Estos son los residuos que decenas de voluntarios recogieron este lunes por la playa de la Patacona de Valencia tras la celebración de la noche de San Juan. Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Protect Paradise', con el que Corona y la asociación Parley for the Oceans quieren concienciar a la población acerca del problema de la contaminación plástica de los océanos y animar a los españoles para que «juntos podamos ser parte de su solución». Para la limpieza, a los voluntarios les proporcionaron el material necesario, como chalecos, guantes y sacos. Además, anunciaron que este «viaje de limpieza de playas no termina aquí» ya que, tras pasar por Alicante y ahora por Valencia, su próximo destino es Gijón, Asturias.