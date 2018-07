Puerto Mediterráneo enfrenta a los socios del Gobierno del Batà, PSPV y Compromís El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a Salcador Arenere, consejero de Intu Eurofund. / consuelo chambo Tras la presentación del nuevo proyecto por la empresa británica, con la presencia del alcalde, Compromís ratifica su desacuerdo ADA DASÍ PATERNA. Viernes, 27 julio 2018, 00:50

Ni el cambio de nombre del macroproyecto que ha pasado a denominarse Intu Mediterráneo, ni la reducción en un 25% de la edificabilidad, ni tampoco la creación de 5.000 empleos directos, ha logrado convencer al grupo municipal de Compromís per Paterna para apoyar la iniciativa de la empresa británica. Esto ha abierto una brecha con el PSPV, su socio en el Gobierno del Batà, ante la presencia del alcalde, Juan Antonio Sagredo, en la presentación del nuevo proyecto realizado ayer, que incluye modificaciones a tenor de las sugerencias planteadas por los agentes implicados.

Desde la formación afirman de forma contundente que mientras que Compromís «sea parte del gobierno de Paterna no será ejecutado en ningún momento el proyecto de Puerto Mediterráneo presentado» e insisten en su «más enérgico rechazo, por enésima vez, a un proyecto que desde su nacimiento siempre ha encontrado nuestra oposición por su impacto medio ambiental negativo y el grave perjuicio que supondría para nuestro comercio local».

De igual forma advierten que, desde la Concejalía de Urbanismo, asumida por la formación por el acuerdo del Batà, «nunca se recalificará ni un palmo de suelo rústico para poner en marcha un megacentro comercial más de estas características».

La coordinadora que defiende Les Moles critica que «quieran vender la moto»

En esta línea, recuerdan a su socio de Gobierno que el acuerdo programático con Compromís «apuesta por proyectos que suponen un cambio de modelo económico, de apuesta por el comercio local y respetuoso con el medio ambiente» y lanzan la pregunta al alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, si «¿será capaz de poner en riesgo el acuerdo del Batà y del Botánico, para llevar adelante Puerto Mediterráneo?».

Desde el PSPV han declinado hacer declaraciones sobre las advertencias de Compromís. No obstante, durante la presentación del proyecto Intu Mediterráneo, Sagredo, mostró su apoyo «porque fomenta el empleo» y respecto al impacto ambiental que critica su socio de mando, el alcalde puntualizó que «se está trabajando en tener un barrio 'smart' y zonas verdes públicas».

Sobre el rechazo por parte de la oposición en el Ayuntamiento, añadió que «esta, es una presentación con los cambios que se plantearon en la ronda de contactos realizada en los últimos tiempos». «El proyecto va a tener más apoyos de los que parece», aseguró el alcalde. Además, destacó que «se han aplicado cambios en función de los motivos alegados en el rechazo del proyecto anterior desde la Generalitat».

Tras esta presentación, la nueva iniciativa empresarial tendrá que ser aprobada por el Ayuntamiento de Paterna y después por la Generalitat. Una vez dados estos pasos volverá de nuevo al Consistorio paternero, por lo que su tramitación «puede durar entre un año o algo más», como puntualizó Sagredo.

En contra

No solo Compromís ha ratificado su oposición al macroproyecto, desde la Coordinadora per la Protecció de Les Moles, que aglutina a entidades vecinales y asociaciones de Paterna, no han tardado en mostrar su desacuerdo y acusar a la promotora y al alcalde de querer «vender la moto a los vecinos» con las modificaciones que se han incluido. «Por mucho que lo pinten de verde y de accesible, es el mismo proyecto de siempre: insostenible, depredador del territorio y una ruina para la economía de la comarca», advierten.

Desde la entidad recuerdan el rechazo del pleno municipal de Paterna a una moción de apoyo a Puerto Mediterráneo presentada por el PP y «que sólo contó con el apoyo de los concejales del PSOE» y que el proyecto «ya fue declarado ilegal por la Generalitat». Del mismo modo, advierten al alcalde «que no está autorizado a reivindicar el proyecto públicamente en nombre de Paterna ya que no cuenta con la autorización de la mayoría del pleno».

Uno de sus portavoces, José Ordóñez, señala que un proyecto de las características de Puerto Mediterráneo «condenaría al comercio local y aumentaría el paro en el sector ya que el mega centro sería incapaz de absorber todo el empleo que destruiría en la economía local». Por otro lado critican, también, «lo pernicioso que resultaría para varios barrios».