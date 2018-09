El PSPV reclama investigar contratos «millonarios» vinculados al PP de Paterna Los socialistas exigen una comisión que esclarezca si empresas de la pareja de la portavoz popular pudieron obtener «algún trato de favor» M. COSTA Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:10

paterna. El PSPV de Paterna va a solicitar que se abra una investigación sobre los contratos que dos empresas, «Viajes Mundival S.A. y Autobuses Capaz han mantenido con el Ayuntamiento de Paterna, así como con el resto de Corporaciones de la Comunitat gobernados por el PP».

Los socialistas paterneros van a proponer que se investigue «la legalidad» de dichas contrataciones de ambas firmas, «vinculadas con la pareja de la portavoz del PP de Paterna, María Villajos».

El Grupo Municipal Socialista sospecha que ambas sociedades «pudieron obtener un trato de favor durante algún momento de los 25 años en los que la portavoz del PP lleva de concejala en el Ayuntamiento de Paterna». Además, se da la circunstancia de que «Autobuses Capaz era la anterior concesionaria del Servicio de Autobús Municipal de Paterna, del mismo modo que Viajes Mundival S.A. ha sido adjudicataria de diferentes viajes organizados por el Consistorio, siempre estando ella de concejala de la Corporación paternera».

Por todo ello, los socialistas propondrán esta tarde, en el pleno municipal, «la creación de una Comisión de Investigación que esclarezca la legalidad de la relación existente entre estas empresas del compañero sentimental de la portavoz del PP y el Ayuntamiento de Paterna».

En este sentido, esperan que «María Villajos sea consecuente con su afán de poner luz y taquígrafos sobre todo aquello que despierte sospechas de ilegalidad y vote a favor de su creación», destacó la formación socialista.

La portavoz popular afirmó ayer a este diario que votará a favor de la creación de dicha comisión «porque yo no tengo absolutamente nada que ocultar, no como les pasa a otros. Mi pareja solo tiene una única sociedad que estuvo trabajando durante muchos años para la Corporación, cuando estaba el PSPV al frente, y que dejó de hacerlo, justamente, a partir del año 2007, que es cuando llegó el Partido Popular. Desde entonces no se ha presentando a ningún concurso público».

La representante popular afirmó que la petición del PSPV «suena a venganza, al pedir nosotros hace solo dos días una comisión de investigación por el caso 'Halloween' que afecta al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y a los tenientes de alcalde Nuria Campos y Julio Fernández, ante la aparición de nuevas informaciones sobre los vínculos con la empresa adjudicataria».