El PSPV de Paiporta dice que sí se incumplieron puntos del pacto

El PSPV de Paiporta contestó ayer a las declaraciones realizadas por la alcaldesa del municipio, Isabel Marín. El lunes, Martín aseguró sentirse «sorprendida» tras la ruptura del equipo de Gobierno por parte de los socialistas. «Nos enteramos de su decisión a través de los medios».

En este sentido, el PSPV subrayó que, «nunca hemos hecho público nada que no se dijera antes al equipo de Gobierno». Aseguraron que la separación institucional no fue ninguna sorpresa para el ejecutivo local (Compromís y Podeu) porque ambos sabían la disconformidad del PSPV con la gestión de Paiporta. «Se han incumplido algunos puntos del pacto del Gobierno al no querer consensuar las decisiones entre todos los miembros del Ayuntamiento», añadieron.

Según la portavoz socialista, Maribel Albalat, el PSPV no está de acuerdo con el trato que Compromís tiene con algunas de las asociaciones del municipio. Una relación que, según Albalat, generaron conflictos. Entre estas asociaciones, están la Federación de Peñas Taurinas de Paiporta y la Junta Local Faller. «Nosotros siempre hemos intentado mediar con los diferentes sectores sociales de Paiporta», agregó. Según Albalat, esta es una de las principales razones por las que consultaron la ruptura con la militancia.

En esta línea, destacó que los socialistas dentro del Gobierno no se sentían valorados y que, ahora desde la oposición, van a liderar la alternativa a la izquierda. «Vamos a sentarnos con todo el mundo a dialogar, estamos a disposición de cualquiera», agregó. Además, destacó que el Consistorio ha perdido la mayoría que «nosotros les dábamos». A partir de ahora, según Albalat, el ejecutivo tendrá que sentarse y llegar a acuerdos con las otras formaciones.

Por su parte, desde Compromís, se mostraron tranquilos el lunes y aseguraron que las áreas que asumían los socialistas (Bienestar Social, Empleo y Comercio) seguirán con los mismos recursos y servicios sociales. Además, subrayaron que están dispuestos a sentarse a hablar con cualquier asociación.