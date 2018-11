El PSPV de Paiporta asegura que siguen sin despacho dentro del Ayuntamiento

El grupo municipal socialista informó a este medio, que tras dos semanas, continúan sin tener un espacio para poder llevar a cabo la labor de oposición. Según la portavoz del PSPV, Maribel Albalat, «yo no soy la que necesita el despacho, es toda la formación», aseguró. Además, subrayó que han tenido que adaptar algunos espacios fuera del Ayuntamiento para poder trabajar en sus gestiones políticas de cara a las elecciones municipales del año que viene. «Nos faltaban medios, sin embargo, hemos podido instalarnos en lugares que hemos podido acondicionar con los recursos mínimos», agregó.

Esta situación se originó el 5 de noviembre cuando Maribel Albalat entró en su despacho y se lo encontró, según la portavoz, «invadido» por el edil que empezó a asumir sus antiguas delegaciones, el concejal, Guillem Montoro, de Compromís. Según Albalat, aquel día, accedieron a la oficina con todos los documentos y objetos personales dentro y se llevaron su ordenador a la sala de informática. Este conflicto de los despachos se produjo porque días antes, el PSPV abandonó el equipo de Gobierno después de realizar una consulta con la militancia. Las bases votaron a favor de la ruptura institucional con Compromís y Podeu. De los 62 socialistas que acudieron a la convocatoria, 61 apoyó la separación. Por este motivo, Montoro asumió el área de Bienestar Social que antes coordinaba Albalat y, por ende, le asignaron el despacho de la portavoz socialista.

Un espacio que, según fuentes municipales, « sí que está muy bien acondicionado para trabajar». No obstante, los socialistas discreparon al considerar que la oficina adjudicada no es «habitable» y que está llena de humedades. Por su parte, el Partido Popular, destacó que el comportamiento del ejecutivo local con sus exsocios es «despótico». En este sentido, los populares denunciaron el «ataque verbal» que Compromís y el PSPV están teniendo a través de las redes sociales. «No entendemos por qué no dialogan, en lugar de utilizar a los medios y exhibir sus intereses partidistas», subrayaron.