El PSPV de Paiporta abre la puerta ahora a sentarse a dialogar con el PP tras salir del gobierno V. H. PAIPORTA. Sábado, 27 octubre 2018, 00:52

El PSPV de Paiporta presentó ayer en el registro de entrada del Ayuntamiento su renuncia a formar parte de ejecutivo. El documento se formalizó tras el reparto de sus delegaciones por parte del equipo de Gobierno. El área de Bienestar Social, de Empleo y de Comercio pasarán a ser competencias de Compromís y Podeu. Y en medio de toda esta controversia institucional el jueves se celebró la sesión plenaria de cada mes. Según la portavoz del PSPV, Maribel Albalat, «presentamos ante el Pleno nuestra decisión de ruptura y solicitamos una reunión con Compromís para hablar de las competencias que no dependen de Alcaldía». En este sentido, también aseguraron que, después de unos días de reflexión, no descartan sentarse a dialogar con el PP en beneficio de Paiporta. «Vamos a escuchar a cualquier partido y asociación que quiera comunicarse con nosotros», añadió. Además, Albalat quiso defenderse de las declaraciones de sus ex socios y afirmó que esta decisión no es una «estrategia política porque si lo fuera, lo hubiesemos hecho hace un año», añadió. Por su parte, el portavoz del Partido Populat, Vicente Ibor, ya dejó la puerta abierta al PSPV hace dos días. «Nos planteamos presentar con los socialistas una moción de censura para arrebatar la Alcaldía a Compromís», dijo.