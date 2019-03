El PSPV de Massamagrell lleva a la fiscalía «contratos irregulares» del PP Última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Massamagrell. / lp Los populares afirman que estas acusaciones son «una cortina de humo» para desviar la supuesta malversación de fondos por parte de los socialistas V. H. MASSAMAGRELL. Jueves, 28 marzo 2019, 00:41

El PSPV de Massamagrell ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a dos concejales del Partido Popular por «malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal». Sin embargo, según fuentes populares, «están muy tranquilos porque es una información sin recorrido».

Por este motivo, en la sesión plenaria de ayer presentaron una enmienda, en uno de los puntos de la moción, para crear otra comisión; la primera la solicitaron hace tres días para investigar dónde está el dinero aportado por los feriantes que presuntamente, según el PP, se ha quedado el PSPV, y la segunda la reclamaron ayer en el último pleno. Según los populares, Compromís y el PSPV votaron en contra de ambos comités, mientras que el PP, Podemos, EU y Veïns per Massamagrell votaron a favor.

Una votación que no sorprendió a ninguno de los presentes en la sesión. Lo que sí cogió por sorpresa fue la ruptura del pacto de Gobierno, según fuentes consultadas. Tras esta moción, Podemos decidió abandonar el equipo de Gobierno por la imputación de los concejales socialistas y por la falta de transparencia del PSPV, afirmaron dichas fuentes. Según los populares, ya existían problemas internos dentro del ejecutivo desde que el Partido Popular denunció a los dos ediles socialistas ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de fondos públicos.

«Este es el verdadero problema que quieren desviar, nadie sabe dónde está el dinero, ni aparece el importe en metálico ni muestran facturas», subrayaron. Asimismo, apuntaron que la acusación del PSPV no tiene sentido. «No tenemos ningún problema, por eso queremos crear otra comisión para que se investigue lo nuestro».

En esta línea, los populares han sido acusados de malversación de fondos por un valor de 40.000 euros. El primer expediente que el PSPV expuso ante la Fiscalía fue el contrato del suministro de una carretilla cuando esta empresa no acreditaba la compraventa de vehículo.

Réplica

Al respecto, el PP apuntó que esta denuncia ya la sacaron en el año 2015. «Han estado dos años callados y ahora como les hemos acusado nosotros, hacen ellos lo mismo». En este sentido, los populares argumentaron que sí es cierto que esta empresa de construcción no tenía epígrafe de venta, no obstante «posteriormente el alcalde levantó el reparo con un decreto». «No hay ningún problema, el PSPV ha tenido inconvenientes similares y no ha pasado nada».

El segundo expediente que presentó el PSPV ante la Fiscalía fue el contrato de designación de letrado en asistencia jurídica, tanto al edil del PP como al anterior jefe de la policía local, por un coste de cerca de 18.000 euros. En este sentido, los populares afirmaron que es una acusación sin sentido. «Esta factura la pagaron ellos en su momento porque me pidieron un informe que no les convenció y llegaron a un acuerdo con este abogado», matizaron desde el Partido Popular.

Respecto a la tercera acusación, el concejal del PP manifestó no recordar ninguna contratación irregular por un curso gratuito que desde el PSPV les atribuyen. «Todo son tonterías, las acusaciones no tienen ningún recorrido, lo importante ahora mismo es saber «cuál ha sido el destino concreto del dinero entregado por los feriantes con motivo de las fiestas fundacionales», agregaron.