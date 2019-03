El PSPV expulsa a un concejal de Massalfassar procesado por agresión sexual La jueza, tras seis meses de instrucción, considera que hay suficientes indicios para elevar el caso a la Audiencia Provincial V. H. MASSALFASSAR. Jueves, 7 marzo 2019, 00:40

La dirección del PSPV-PSOE expulsó ayer al concejal socialista de Massalfassar G.I.V, tras ratificar que el edil había sido procesado por violación. Según fuentes del PSPV, este cese es «indiscutible» por la gravedad del suceso.

«Los hechos son repugnantes, los condenamos totalmente», agregaron. En este sentido, explicaron a este medio que, pese a los seis meses de ardua investigación para esclarecer el caso, desde el PSPV desconocían el curso del proceso. «Si lo hubiésemos sabido antes, desde el PSPV se hubiese actuado en consecuencia», agregaron.

Asimismo, adelantaron que en casos procesales, son los militantes acusados los que «se ponen en contacto» con la agrupación buscando diligencias. No obstante, desde la formación socialista quisieron destacar que el procesado se afilió a la entidad en el año 2016 como edil independiente.

No hay duda de que este procesamiento ha sido toda una sorpresa tanto para la dirección del partido en Valencia como para el Ayuntamiento de Massalfassar. «El fallo está en manos de los jueces, nosotros tenemos que ser prudentes y respetar el ámbito privado del concejal», subrayaron fuentes municipales. Al preguntar al alcalde del municipio, Carles Fontestad, por el futuro del edil dentro del Consistorio, Fontestad subrayó que el denunciado puede seguir formando parte de la corporación como concejal no adscrito. «El acta es de él, puede dimitir o no, es su decisión», apuntó el alcalde.

De momento, G.I.V no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, desde el Partido Popular piden «respeto» hacia el concejal socialista. «Son temas personales, muy serios que deben resolver los jueces», matizaron. Además, desde el Ayuntamiento indicaron que aún no existe ninguna sentencia judicial, es «sólo un procesamiento». En esta línea, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, la jueza encargada de la instrucción dictó un auto de procesamiento por un delito de violación a una joven de 20 años en verano. Tras seis meses de investigación - se inició en septiembre del pasado año a raíz de un atestado de la Guardia Civil- el juzgado dio por finalizada la instrucción al considerar que había suficientes pruebas como para elevar el caso a la Audiencia Provincial y G.I.V. sea juzgado ante el tribunal.

De momento, tras la confirmación de estos indicios, se le ha impuesto una fianza de 6.000 euros para asegurar el pago de las responsabilidades civiles.

Investigación

Según fuentes consultadas, el procesamiento del concejal, de 42 años, se produjo el pasado 25 de febrero. Sin embargo, es ahora cuando la jueza del caso dispone del informe del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia. Este documento, según dichas fuentes, verifica que el contenido de las declaraciones de la joven es compatible con el uso de sustancias químicas que anulan la voluntad de las personas. En este sentido, el informe determina que la chica no pudo moverse en ningún momento como consecuencia de dicha posible ingesta.