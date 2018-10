El PSPV de Alboraya asegura que los médicos no se trasladarán del Racó de Llorenç V. H ALBORAYA. Jueves, 18 octubre 2018, 00:42

La implantación del Punto de Atención Continuada (PAC) en el centro auxiliar del Racó de Sant Llorenç ha traído mucha cola entre las diferentes formaciones. Es cierto que el PP, Compromís, PSPV, Ciudadanos y EU votaron a favor, en el último pleno del Ayuntamiento, de instalar el PAC en el municipio.

Sin embargo, todos los partidos comparten que la implantación de esta unidad de urgencias no debería suprimir los servicios sanitarios que ofrece el consultorio auxiliar del Racó de Sant Llorenç. «Es compatible tener ambos servicios, no podemos tener esta contraprestación», destacó Ana Bru, concejal del PSPV.

Durante la moción que presentó el PP en la sesión plenaria, todos estuvieron de acuerdo en trasladar a la Conselleria de Sanidad esta demanda. Una petición que pretende evitar tanto el traslado de los servicios sanitarios del consultorio, como el cierre del Racó. Sin embargo, la portavoz del PP, Virginia Garrigues, aseguró que en un principio esta no era la intención del PSPV. «Los socialistas dijeron en la última reunión en el Centro de Salud de zona que en un futuro querían unificar Racó de Sant Llorenc y Els Furs», añadió.

Según Garrigues, esta unificación significaría el traslado de los medios sanitarios del consultorio dejando este centro sin médicos o sin planificación familiar.

Por su parte, la concejal del PSPV, Ana Bru, adelantó a LAS PROVINCIAS que desde la Conselleria aseguraron que no se iba a cerrar el Racó y no habrá ningún traslado en el futuro. «El centro se queda como está, no se realizará ninguna obra», agregó.