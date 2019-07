Protectoras denuncian que están saturadas en plena ola de abandono de mascotas en l'Horta La Asociación de Xirivella alerta de que ya no puede acoger más animales y pide ayuda para cubrir la creciente deuda veterinaria MARINA COSTA VALENCIA. Viernes, 12 julio 2019, 01:03

El abandono de mascotas durante los meses de verano complica desgraciadamente, un año más, la ya ingente labor que protectoras y asociaciones desarrollan en muchas localidades de l'Horta. La falta de medios que denuncian durante todo el ejercicio se vuelve un verdadero problema en estas fechas, hasta el punto de que algunas entidades ya han alertado de la imposibilidad de hacerse cargo de más animales.

Uno de estos casos es el de la Asociación para la Protección de Animales en Xirivella (APAX) que hace varios días ya informó en redes sociales de la situación de «saturación» en la que se encuentran.

«Penosamente debemos comunicar que, en estos momentos, no podemos hacernos cargo de más animales. Apenas somos una decena de personas las que estamos involucradas en ésta asociación casi al 100%... actualmente tenemos una deuda veterinaria muy elevada y nos acaban de comunicar que o la dejamos a cero o no asisten a más animales. Además tenemos que pagar tres residencias a tres perros» rescatados, al no disponer de suficientes casas de acogida.

Camadas

El problema es que la temporada de abandonos acaba de comenzar y la situación afecta, lamentablemente, tanto a perros como gatos. «En mes y medio ya hemos recogido más perros que en el resto del año, unos seis canes, y más de 40 gatos procedentes de camadas, lo que es una barbaridad. No damos a basto buscando medios, lugares, casas de acogida y adopciones», explican desde la protectora.

Solo los gastos veterinarios «superan los 2.000 euros mensuales mínimo, si no surge ninguna cirugía o complicación por el mal estado en el que llega la mayoría de los animales».

El último rescate se produjo hace unos días cuando un aviso vecinal alertó de que dos perros llevaban, posiblemente, varios días atrapados en una enorme balsa en medio de la huerta, junto a la zona industrial de Xirivella. Policía Local y bomberos se desplazaron hasta el lugar y lograron rescatar a los dos animales, que permanecían en el fondo del vaso sin alimento y expuestos a temperaturas muy elevadas.

Desde la asociación se va a pedir una reunión formal con el nuevo ejecutivo local para abordar «toda esta problemática, agravada por la falta de recursos». El objetivo sería establecer un protocolo para «disponer de un pequeño refugio o recinto habilitado, con pequeños caniles, para poder buscar casas de acogida durante un par de días, antes de que el servicio de recogida se lleve a los animales. Con el dinero que se abona a este tipo de empresas, se podría mantener al animal durante un mes en un refugio», resaltan desde la asociación.

Otras protectoras como Modepran en Paterna están en una situación muy parecida. «Las instalaciones que tenemos están, actualmente, al doble de su capacidad y nos están entrando animales prácticamente a diario. Además, muchos están llegando con roturas y heridas importantes que hay que operar. Necesitamos ayuda para poder afrontar todos estos costes quirúrgicos y de atención médica», destacaron ayer desde la entidad protectora. «Las ayudas que se reciben son insuficientes y necesitamos que las administraciones se impliquen más».