Profesionales y usuarios del centro de especialidades de Burjassot exigen mejoras Vecinos y profesionales, durante la convocatoria realizada ayer, en las puertas del centro sanitario. / lp Denuncian listas de espera de ocho meses en algunas consultas y reclaman más medios como una ambulancia para cubrir las urgencias médicas MARINA COSTA BURJASSOT. Viernes, 29 marzo 2019, 00:47

Ginecología, tres meses. Urología, más de medio año. Trauma, ocho. Una cita con el médico de cabecera, doce días. La falta de medios en el centro de especialidades de Burjassot y las reclamaciones de los facultativos por falta de personal suficiente y la acumulación de deficiencias «históricas» motivó ayer una movilización en las puertas del centro en la que profesionales y usuarios reivindicaron mejoras urgentes. La Plataforma Burjassot por una Sanidad Digna leyó un manifiesto para «recuperar nuestros derechos sanitarios. Ya hace más de cuatro meses, nuestra plataforma presentó un escrito a la Conselleria de Sanidad pidiendo que se tuviera en cuenta a las más de 38.000 personas que habitamos este municipio y nuestras demandas». Junto a este requerimiento, la entidad aportó cerca de 4.000 firmas «de vecinos y vecinas que quisimos hacer constar nuestra preocupación por los recortes más recientes que el PSOE en la Conselleria de Sanidad nos ha efectuado».

Los afectados lamentaron ayer el «ninguneo por parte de la consellera de Sanidad que, lejos de dialogar u ofrecer alguna respuesta, nos ha ignorado sistemáticamente. No podemos llegar a entender tanta falta de diligencia con la ciudadanía, no somos su oposición política señora Ana Barceló, somos el pueblo». Miembros de la plataforma y profesionales del centro de salud se concentraron para exigir «sus promesas y su compromiso. No vamos a consentir que recortes nuestros servicios sanitarios, ni las ambulancias, ni las urgencias. Estamos para exigirles que cumplan sus promesas y, si no pueden, si no van a trabajar como prometieron por la Sanidad, que se vayan y entren otros que sí lo hagan». Los asistentes a la convocatoria exigen que se respeten «nuestros derechos más básicos. Haremos lo que sea necesario para que nuestros servicios sanitarios no sean desmantelados impunemente».

Así, una de las reclamaciones pendientes es disponer de una ambulancia para que los médicos puedan cubrir las urgencias, tal y como demandaron profesionales del centro. Marichel Larrocha, médico de familia en Atención Continuada de Burjassot, ya alertó de que que los recursos de Urgencias eran «cada vez más precarios» y movilizó a vecinos y profesionales para volver a disponer de un vehículo TNA (Transporte no Asistido), una ambulancia con conductor con la que llegaban «al lugar sin dificultad alguna».

En patinete

Esta falta «ha obligado a compañeras a tener que cubrir servicios en patinete o caminando hasta dos kilómetros. Acudir a una urgencia en coche particular, buscar la calle de madrugada un aparcamiento.... eso no es operativo ni rápido». Actualmente, los facultativos disponen de un coche cedido por la Consellería pero «esto no resuelve el problema».

Los afectados también reclaman «tiempo suficiente para atender al paciente, la reducción de las listas de espera y la dignificación de nuestro centro de especialidades». Dichas instalaciones acumulan desde hace años «numerosas humedades y desperfectos. Hay agujeros en puertas y techos tapados con periódicos y radiografías viejas, grietas en paredes, falta de espacio para el material de curas, camillas y focos estropeados. Hay frigoríficos y taquillas personales tapando puertas y accesos básicos». El sótano está en unas condiciones «insalubres», con acumulación de basura y «máquinas de radiología sucias y sin uso». La plataforma convoca a una nueva movilización el próximo jueves, en las puertas del centro, a las 18 horas.