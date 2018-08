Los primeros cuerpos de la fosa 112 de Paterna podrán localizarse en unos días

paterna. Los primeros cuerpos de fusilados del franquismo que se espera encontrar en la fosa 112 de Paterna, cuyos trabajos de excavación comenzaron este lunes, podrán empezar a aparecer la próxima semana, una vez los arqueólogos han vislumbrado los primeros nódulos de cal, que evidencia la existencia de cuerpos debajo de ella.

El responsable de la excavación, Miguel Mezquida, de la empresa ArqueoAntro, detalla además que en la fosa 128 del mismo camposanto, de la que ya se han exhumado 62 cuerpos, han sido localizados otros «seis u ocho cuerpos de una cuarta saca» (de las cinco que se preveía encontrar), lo que elevaría a unas 70 el número de víctimas hallado.

«Hasta principio de la semana que viene no localizaremos bien los restos en la 112. Esta semana ya se han visto nódulos de cal, que salen en el relleno de la fosa y nos da evidencias de que debajo están los restos. Son las primeras manchas, una pista de que estamos en la fosa. Es una pauta que vemos en la mayoría de las fosas como la 22, la 113 o la 128».

Según el experto, «si no hoy, el lunes» podrán tener «el manto de cal completamente visible» y una vez retirado y localizados los cuerpos, se examinará si hay «algún traumatismo compatible con el tiro de gracia o con el fusilamiento» y con esos «argumentos de peso», comparecerán en sede judicial para avisar del hallazgo y que se dé el permiso para seguir con los trabajos, como establece la Ley de Memoria Histórica. Mezquida lamenta que no prevalezca el derecho internacional que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, que es lo que suele determinar la justicia en esos casos. «Dependerá de lo que tarde la justicia para empezar a exhumar. Es posible que la semana que viene sea de tránsito y a la siguiente sí que podríamos empezar a exhumar», ha destacado.