La presa de Manises, de parque a «selva amazónica» Los hierbajos crecen sin control en la presa de Manises. / lp El Ayuntamiento se reunirá la semana que viene con la empresa de aguas para «exigirle el mantenimiento de la zona» V. H. MANISES. Miércoles, 19 junio 2019, 01:27

Los hierbajos y el abandono han convertido la presa de Manises en una «selva amazónica», según los vecinos del municipio.

Este paraje, que avanza paralelo al río Turia, es «intransitable» para pasear. «El espacio está invadido por malas hierbas que han alcanzado una altura considerable, han crecido con total libertad», indicaron resignados. En este sentido, la longitud de la maleza es tal que el mobiliario urbano desaparece entre la maraña.

Los vecinos están cansados de la situación. «Llevamos años reivindicando una solución ante esta desidia», agregaron. Sin ir más lejos, los vecinos creen que ha llegado el momento de iniciar una movilización para conseguir el mantenimiento de la presa.

«No sólo es por la imagen de abandono del paraje, lo peor es la acumulación de residuos y plagas que hay en esta zona», apuntaron. Muchos residentes aún recuerdan cuando este parque natural era una gran fuente de oxígeno. «Hace años yo iba con mis hijos, y este paraje estaba perfecto para poder pasar el día en familia», añadieron.

«Me encantaba caminar junto al río, no entiendo por qué no lo conservan, su estado es una vergüenza», indicó un vecino. Unas quejas que, sin embargo, no tienen un claro destinatario.

El problema es que algunas de las personas afectadas por este abandono no saben realmente qué administración es responsable de la preservación de la presa; si la Confederación Hidrográfica del Júcar o el mismo Ayuntamiento de Manises. No obstante, independientemente de la competencia, algunos recriminan al Consistorio su «despreocupación» y «desinterés» a la hora de limpiar esta zona tan sustancial para el municipio.

Por su parte, fuentes municipales subrayaron que la extensión mayor de la zona pertenece a la empresa encargada del suministro de agua potable. «Nosotros no podemos actuar en parcelas privadas», indicaron. Sin embargo, desde el Ayuntamiento señalaron que están elaborando un plan general urbano para poder rehabilitar los sectores municipales de la zona. «Estamos analizando el diseño, la anchura de los caminos, las posibles instalaciones...», agregaron.

Además, adelantaron que el día 27 de junio se reunirán con los representantes de la entidad que suministra el agua potable para «aclarar varios temas referentes a la presa, entre ellos, el mantenimiento del paraje». «Exigiremos que mantengan limpia la parcela», concluyeron.