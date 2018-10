Preocupación vecinal por el servicio municipal de guardería en Burjassot

burjassot. Padres de alumnos de las escuelas infantiles de Burjassot mostraron ayer su «preocupación y malestar» por «la alerta del profesorado de un posible cierre de las instalaciones el 15 de octubre, si no se regulariza la situación de los profesoras y se les abonan impagos».

«El estado del personal, según nos dicen, es irregular porque están trabajando sin contrato y sin percibir el sueldo. Esta situación está repercutiendo en el estado de ánimo de los docentes y en la manera de tratar a los niños, con algunos gritos y falta de paciencia. Mi hija nunca había llorado y ahora no quiere entrar en la escuela», explica una afectada. «La cooperativa encargada llevaba 25 años pero, en junio acabó el plazo de contratación. Hay profesores que no han vuelto en septiembre y alguno se ha puesto a llorar delante de los niños. Hemos enviado escritos a Inspección de Trabajo».

La portavoz del PP, Sonia Casaus, considera «gravísimo que el alcalde lleve desde mayo sin iniciar el trámite de contratación para que las escuelas den un servicio a las 113 niños que se matricularon en junio. A fecha de hoy, ni intervención ni secretaria tienen un solo papel en la mesa para iniciar el proceso. De hecho, a las mamás ni siquiera les dejan pagar el mes de septiembre. Esta situación irregular es insostenible».

Tatiana Sanchis, de Ciudadanos, muestra su «preocupación por la situación de incertidumbre que tienen las familias que llevan a sus hijos a las escuelas infantiles municipales» por el «posible cierre el próximo día 15».

El Ayuntamiento tiene «total prioridad en el servicio y no existe ningún problema. Se prestan de forma normal los servicios de las dos instalaciones. Lo que ha sucedido es un problema de coordinación entre áreas de gestión municipal administrativa que, una vez aclarados, han restaurado la normalidad». «Siento si alguien ha tenido información que no se ha ceñido a la realidad, pero no existe problema alguno. Solo ha habido una descoordinación administrativa que ya está resuelta», destacó el alcalde, Rafa García.