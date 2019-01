Policías de Xirivella protestan en el pleno por falta de medios y dotaciones «obsoletas» Los agentes con pancartas, minutos antes de leer un manifiesto en el pleno. / lp Agentes con pancartas denuncian la «escasez» de efectivos que en ocasiones provoca que «solo haya dos en la calle para atender a casi 30.000 vecinos» MARINA COSTA Viernes, 1 febrero 2019, 01:07

«Tenemos unas instalaciones inseguras e inadecuadas, no lo decimos solo nosotros, sino una empresa dedicada a la prevención de riesgos laborales. Tenemos pocos vehículos policiales, pocos e inadecuados, tenemos unas emisoras que se desmontan con mirarlas, unos ordenadores obsoletos con prestaciones del siglo pasado, un mobiliario que se cae a trozos con sillas que se desmontan». Policías locales de Xirivella denunciaron ayer falta de medios y dotaciones «obsoletas», con la lectura de un manifiesto durante el inicio del pleno.

En el escrito, representantes del sindicato SPPLB, criticaron «la escasez de policías: cada día somos menos, gente que se ha marchado a otras poblaciones en busca de mejores condiciones laborales se le suman ahora los compañeros que se jubilan de forma anticipada, gracias a la modificación de la ley.... Xirivella cuenta en muchas ocasiones con dos policías en la calle para atender a casi 30.000 habitantes, pero el Ayuntamiento dice que nosotros solo queremos dinero».

Los agentes lamentaron que, tras casi cuatro años de gestión, la situación «no ha cambiado y no solo nos afecta a nosotros». «Los vecinos sufren los pisos ocupados, también narcopisos, redes dedicadas a reventar viviendas y alquilarlas de forma ilegal, señales viales que no se ajustan a la legislación, coches que llevan meses abandonados en las calles, excrementos de perros en las calles y dueños de animales peligrosos sin cumplir las normas». «Hemos tenido que presentar en el Juzgado varias demandas administrativas y seguimos esperando la posibilidad de negociar». Por su parte, el concejal de Policía y Personal, Josep Moret, replicó que parte de las demandas planteadas se arrastran de legislaturas pasadas y que su concejalía siempre ha tenido voluntad negociadora. «Muestra de ello es el incremento superior a los 400.000 euros de la partida del capítulo 1 (Personal) del presupuesto de 2019 a punto de aprobar», con el «acuerdo de todos los sindicatos, excepto el SPPLB» que, recalcó, «es el único que no tiene voluntad de negociar».