Policías de Puçol denuncian escasez de medios, uniformes rotos y merma de agentes Las dependencias policiales y detalle de una gorra y unas botas deterioradas. / lp El sindicato SPPLB alerta de «deficiencias» de seguridad en la prefectura y lamenta la «falta de previsión» municipal para cubrir las necesidades de plantilla MARINA COSTA Sábado, 9 febrero 2019, 00:12

Policías Locales de Puçol denunciaron ayer «precariedad, falta de medios y fallos de seguridad» en el cuerpo que están afectando «a la calidad del servicio» que se presta a los ciudadanos. El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) de Puçol alerta de que el departamento «está bajo mínimos por la falta de previsión municipal. Seis agentes ya se han jubilado y otros tres lo harán antes de verano, lo que supone una merma importante».

Para la formación sindical, con más previsión, se podrían haber convocado «las 11 plazas vacantes para este año, incluso haber finalizado el proceso selectivo. Con todo, los grandes perjudicados son los ciudadanos de Puçol, por la pérdida en la calidad del servicio que se presta, con casos de una sola patrulla de dos o tres componentes para una población de 20.000 habitantes», teniendo en cuenta que el número de residentes «se duplica durante los meses de verano en la playa y en las urbanizaciones, al tratarse de un municipio costero».

Otra reivindicación es que los agentes «estamos más de un año sin uniformidad. No la tuvimos en el invierno de 2017, ni en el verano de 2018, ni este invierno. Hay compañeros con chaquetas de más de 15 años de antigüedad, cuando se aconseja el cambio cada tres años. Se patrulla con botas rotas y despegadas, sin guantes de invierno ni prendas térmicas. Se han presentado reclamaciones y escritos por registro de entrada y nada». También alertan de «deficiencias» en seguridad en la prefectura «como la falta de una mampara o el uso de la central como edificio multiusos para reuniones de particulares y asociaciones. Se accede a la zona privada y restringida, lugar donde se encuentra la sala de formación policial, sin mayor control que un agente en central».

Otro reflejo del «inmovilismo» municipal es que «desde hace más de dos años se está elaborando la Recatalogación de Puestos de Trabajo (RPT)».

Fuentes municipales señalaron ayer, respecto a las jubilaciones, que el Real Decreto 1449/2018, «entró en vigor el 2 enero» y «como aún no han cesado en sus funciones todos los agentes previstos, no podemos cubrir las plazas mientras no estén vacantes. En breve se publicará el anuncio para cubrir, en comisión de servicios, las vacantes para atender las necesidades del servicio».

Necesidades cubiertas

Sobre la uniformidad está pendiente un cambio de color y «se acordó con los trabajadores comprar lo necesario y atender cualquier necesidad de material por rotura o deterioro que fueran indicando a jefatura. En 2018 se compró vestuario para cubrir las necesidades de interinos y se repuso el deteriorado como demuestran las facturas». En referencia a la RPT, «el expediente está en tramitación. No entendemos las quejas del sindicato, ya que el grupo de policías locales ha sido el único que ha visto aumentado su salario por haberse modificado la RPT», siendo «el único colectivo de la plantilla funcionarial del Ayuntamiento que se ha visto beneficiado de la previsión contemplada en la Ley de Presupuestos del Estado». La medida se aprobó en diciembre por acuerdo plenario «atendiendo así una reivindicación histórica sindical». Un estudio «sobre las retribuciones a la Policía Local de la comarca demuestra que Puçol es el segundo pueblo con los sueldos más altos, muy por encima de la media».