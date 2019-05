Policías de Moncada denuncian patrullas nocturnas de dos agentes para 21.000 vecinos Una patrulla de Policía Local, junto a las dependencias del Archivo Municipal. / lp Varios sindicatos alertan de que durante varios días «no se han cubierto los servicios mínimos» tras la baja médica de dos trabajadores MARINA COSTA MONCADA. Sábado, 18 mayo 2019, 01:18

El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) e Intersindical Valenciana STAs-IV han denunciado que durante los días 9, 10, 11 y 12 de mayo «únicamente prestaron servicio de patrulla dos agentes, en el turno de noche, al encontrarse los otros dos del grupo de baja médica». Esta situación dejó al municipio «con la vigilancia de tan sólo dos agentes de policía para cubrir una población de más de 21.000 personas».

Ambas formaciones han presentado un escrito, dirigido a la alcaldesa de la localidad, la socialista Amparo Orts, y a la concejalía del departamento de la Policía Local, para alertar de que los servicios mínimos en patrullas «se establecen en tres componentes por turno, ya sea de mañana, tarde, noche o periodo estival» y que se deben nombrar servicios extraordinarios siempre que el número de componentes «sea inferior a los indicados anteriormente como servicios mínimos».

El incumplimiento de dichos servicios mínimos, recalcan ambos sindicatos, implica «una merma en la atención que esta Policía Local presta al ciudadano, obligando a cerrar el retén y privando al vecino de Moncada de un punto de atención para formar una patrulla de servicio, patrulla que debe abandonar la vigilancia y control del municipio, urbanizaciones y polígonos industriales para acudir al retén y atender cualquier necesidad vecinal» que surja.

También subrayan que situaciones de enfentamientos vecinales, riñas, prestaciones de auxilio, accidentes con heridos y controles varios son afrontados por un servicio que se encuentra en estos casos «muy por debajo del recomendado, poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios».

Los sindicatos firmantes del escrito, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, lamentan que los dispositivos extraordinarios «sólo se nombren para actos festivos y que no se utilicen para garantizar una atención mínima que permita el funcionamiento correcto del servicio».

Por ello, las formaciones reclaman que se organicen servicios extraordinarios siempre que el número de componentes de la patrulla ordinaria sea inferior a tres personas, con el objetivo de «cumplir las condiciones firmadas y, primordialmente, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los propios policías locales de Moncada». Por otro lado, ambos sindicatos presentaron otro escrito denunciando que la Policía Local tiene que realizar funciones «impropias». «No somos conserjes. Las patrullas de servicio no deben ser las encargadas de la apertura y cierre de instalaciones municipales que el Ayuntamiento cede de manera regular a los vecinos y asociaciones del municipio», como el antiguo matadero o el Centro Cultural Blasco Ibáñez, «después de los mítines que los partidos políticos» durante estos días.

Los agentes recalcan que tampoco son «placeros». Las patrullas que están de servicio «no deben sustituir al encargado del mercado municipal, cuando se encuentra de vacaciones o de baja, ni de cargar las señales y vallas del mercado».

Consigna de llaves

Los sindicatos critican que también se les utilice para recoger o custodiar «animales extraviados o que deambulan por el municipio, puesto que no somos los encargados de su recogida». También señalan que no son una consigna. Las llaves que están en el retén de la Policía Local son para que, «en caso de urgencia o necesidad se pueda actuar, no para utilizarnos como consigna». Todas estas funciones «impropias» se han ido asignando «de manera gradual y arbitraria a la Policía Local, saliéndose del marco legislativo que ordena la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Por todo ello, las formaciones piden que se tomen las medidas necesarias para que todas estas funciones sean realizadas por los servicios correspondientes, pues el tiempo empleado en estas labores «impropias, va en detrimento de la labor de los agentes, que han de velar por la seguridad y la vigilancia en el casco urbano, Masías, polígonos y campos del municipio de Moncada». Este diario intentó ayer sin éxito contactar con la alcaldesa del municipio para preguntarle al respecto de estas reivindicaciones.