Policías de Moncada denuncian que las multas de tráfico «no se tramitan desde junio de 2018» Una patrulla policial, junto a los juzgados de Moncada. / lp El sindicato SPPLB asegura que la prescripción de estas infracciones genera una situación de «indefensión e inseguridad jurídica» MARINA COSTA MONCADA. Viernes, 10 mayo 2019, 01:19

«No se han tramitado las denuncias de tráfico en el Ayuntamiento de Moncada desde junio de 2018». El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) ha denunciado, a través de un escrito, la situación de «indefensión» e «inseguridad jurídica» en la que se encuentran tanto agentes como ciudadanos y el «agravio comparativo» que supone para los vecinos que cumplen las normas, con respecto a los que no lo hacen.

En el pleno del 20 de diciembre de 2018, la alcaldesa socialista, Amparo Orts, «dijo que siempre ha habido instructor y secretario para las denuncias y que no era cierto que no se tramitaran, pero la realidad es que, a día de hoy, se siguen sin tramitar las denuncias de tráfico».

La formación recalca que ha tenido conocimiento de la contratación de un funcionario interino «para programas, el día 6 de mayo de 2019, no sabemos si para la tramitación de denuncias, puesto que no se ha informado a este sindicato».

La formación señala que la alcaldesa dijo en un pleno que había instructor y secretario para hacerlo

Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses para las leves y de seis meses para las graves o muy graves.

Sin sanción

Así, el conductor que estacionó en un vado o en un paso de peatones de Moncada, en los meses de junio a diciembre de 2018, y fue multado por un agente, «ha visto cómo su infracción ha quedado sin sanción, al no tramitarse la correspondiente denuncia y prescribir dicha infracción», recalcan desde el sindicato. Esta situación crea «un estado de indefensión e inseguridad jurídica al ciudadano de Moncada que respeta las normas, frente a la persona que, con actitud incívica, las incumple, además de un agravio comparativo entre el vecino que abona la denuncia de manera voluntario, frente al que no lo hace». Además, estas denuncias «continuarán prescribiendo, mientras no se ponga remedio a esta situación», destacan desde SPPLB.

La entidad recalca que el Ayuntamiento de Moncada «no cumpla con la obligación de tramitar las denuncias de tráfico, que la Policía Local observa durante el servicio, es una falta de respeto y total consideración hacia el trabajo de los funcionarios» pero además dificulta la labor de la Policía Local, «pues los infractores reincidentes ven reforzada su actitud al no recibir sanción alguna».

Por ello, la formación sindical solicita que «se proceda, con carácter inmediato, al nombramiento de personal para la tramitación y gestión de las denuncias o, en su caso, se encomiende la gestión para su tramitación para evitar la prescripción de las denuncias, todo ello sin perjuicio de la revisión de los hechos por si se hubiera incurrido en alguna responsabilidad».

También reclaman que se haga una relación y se informe del número de denuncias prescritas, así como del importe de la sanción que figuraba en cada una de ellas y del total.

Este diario intentó ayer sin éxito contactar con la alcaldesa Amparo Orts para preguntarle sobre esta cuestión.