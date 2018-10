La policía busca al dueño de una maleta con un perro muerto en Burjassot La maleta y el animal hallado en su interior. / p. l. M. C. BURJASSOT. Sábado, 6 octubre 2018, 00:37

Operarios de la empresa de jardinería de Burjassot localizaron ayer, en la rotonda de acceso a la ronda norte de Valencia, una maleta con un perro muerto en su interior. Los responsables de la Unidad de Protección Animal acudieron al lugar con el objeto de identificar al animal, algo que no fue posible ya que el can no portaba chip identificativo.

La Policía Local publicó ayer en redes sociales fotografías del animal y de la maleta «para tratar de localizar al responsable».

El perro fallecido es una hembra, de tamaño pequeño, y de tipo mestizo. En principio, «no tiene síntomas de maltrato, aunque ha sido trasladado a una de las clínicas veterinarias, colaboradora con la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot, para su valoración más detallada». Si bien, lo que sí que llama la atención es la extrema delgadez que presentaba el animal.

La policía recuerda que está «totalmente prohibido abandonar en lugares públicos cadáveres de animales, así como arrojarlos a los contenedores destinados a residuos».