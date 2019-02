«Podemos asumir un alquiler social, pero no nos facilitan esta opción» Coraima y su hermana en la puerta del piso ocupado mientras la PAH y los vecinos protestan en la calle . / lp El Ayuntamiento se compromete a hablar con la trabajadora social y la jueza del caso para buscar alternativas al desahucio Los dos jóvenes, de 23 años y dos hijos, logran aplazar su desalojo en Massanassa VANESSA HERNÁNDEZ Jueves, 28 febrero 2019, 00:40

«No somos ladrones, ni criminales, somos okupas por necesidad». Con estas palabras, Coraima Santiago quiso justificar la ocupación, durante año y medio, de un piso en Massanassa propiedad de un banco. Tanto ella como su marido, dos jóvenes de 23 años, pasaron ayer uno de los peores días de su vida; la incertidumbre de no saber si iban a dormir bajo un techo o dentro de la furgoneta de la hermana de Coraima. Por si acaso, ambos trasladaron todas sus pertenencias al furgón mientras sus dos hijos - una niña de seis años y un niño de tres- permanecían en el colegio.

Coraima, entre lágrimas, se mostró algo temerosa por la situación. «Tengo miedo, vivimos con la inseguridad de llegar un día a la vivienda y que nos hayan cambiado la cerradura». dijo. Con la voz aún entrecortada también quiso agradecer su presencia a las personas que ayer se concentraron frente al piso para paralizar el desalojo.

Concentración

Entre ellas, acudieron delegados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -tanto de Valencia como de l'Horta Sud-, miembros del Frente Obrero o varios vecinos del municipio. Coraima, aturdida, tras volver del juzgado, intentó explicar a los presentes la situación actual. «La jueza ha asegurado que el desalojo es inminente, pese a los documentos entregados», subrayó. Estos argumentos que se expusieron ante la autoridad judicial, según Luis Vargas, representante de la PAH en Europa, «en ningún caso defendían la ocupación sino el derecho a una vivienda digna».

En este sentido, según Vargas, los alegatos expuestos son suficientes para evitar el desahucio: la situación de vulnerabilidad de la familia al tener dos hijos menores, la intención de Coraima y Francisco de pagar un alquiler social que fue denegado y la situación de indefensión que padece la familia Santiago como consecuencia de la apatía con la que actuó su abogado durante este trámite. «El principal problema es que la persona que los representaba no les informó bien, además no les permitió hablar con la PAH para buscar soluciones», destacó uno de los miembros de la agrupación. Este es uno de los motivos que ha generado la falta de alternativas para esta familia de Massanassa. El marido adelantó a este medio que lleva más de un año trabajando y ahorrando para poder pagar un alquiler social que no les conceden.

«No hay viviendas públicas, no tenemos ayudas, todo está en nuestra contra», dijo. Ahora, el objetivo de todos después de conseguir esta prórroga en el desahucio es encontrar un hogar urgente. Por este motivo los manifestantes se personaron ante el alcalde en el Ayuntamiento. Durante el encuentro, representantes políticos se comprometieron tanto a emitir un informe a la jueza solicitando alternativas como a hablar con la trabajadora social para intentar reubicar a la familia. Además, mañana se volverán a reunir miembros de la PAH con delegados municipales para colaborar y unificar fuerzas en contra de este desalojo.