Un pizzero salva el año chino al devolver 1.300 euros La propietaria de la cartera junto a una de las agentes locales de Alaquàs. / lp La propietaria, de origen asiático, había ahorrado el dinero con el objetivo de enviárselo a su familia este mes Un vecino de Alaquàs entrega a la Policía un bolso extravíado VANESSA HERNÁNDEZ Miércoles, 6 febrero 2019, 00:54

¿Devolverías 1.300 euros encontrados en un solitario bolso? Ayer, un pizzero de Alaquàs lo hizo. Durante su turno de trabajo observó una cartera extraviada sobre una de las sillas del establecimiento y, sin dudarlo, la entregó a la Policía Local de Alaquàs.

El gesto solidario de este hombre de 43 años no sólo sorprendió a los agentes, también a la propietaria de la bolsa; una mujer de China que lo olvidó, por un descuido, en la pizzería. Según fuentes policiales, el objetivo de esta persona, también residente del municipio, era enviar el dinero a su país para que su familia pudiera celebrar la tradición del Año Nuevo chino Hongbao. Según dichas fuentes, cuando la mujer llegó al departamento de objetos perdidos de la comisaría «no daba crédito a lo sucedido y se emocionó mucho al recuperar su cartera».

En este sentido, los agentes pudieron localizar a la propietaria porque en el interior del bolso encontraron, además del dinero, su documentación personal. Una vez la mujer volvió a reencontrarse con su cartera no dudó en agradecer al hostelero su solidaridad. Sin embargo, al preguntar a los agentes si hubo compensación por parte de la propietaria, la policía desatacó: «No somos conocedores de que exista ninguna recompensa entregada al pizzero». No es la primera vez que estos gestos de honradez suceden, no obstante, siguen sorprendiendo a municipios enteros. En este sentido, no hay que olvidar que se considera delito por apropiación indebida quedarse un dinero perdido.

Según el Código Civil, la persona que restituye los bienes debe recibir del dueño el 5% de su valor

Normativa

Según el Código Civil, si te encuentras un dinero debes restituirlo al dueño. En el caso de que no sepas quién es tienes que llevarlo a un sitio desde donde se le pueda localizar como el Ayuntamiento o, como este caso, al departamento de objetos perdidos de la Policía Local. También, la cantidad hallada influye a la hora de establecer la pena.

Por ejemplo se considera delito menor, un importe de hasta 400 euros. Además, según el artículo 616, la persona que había perdido el dinero debe abonar a la que lo ha encontrado una décima parte de la cantidad extraviada si es menor a 12 euros. Si es mayor, se debe abonar un 5%.