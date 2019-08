Piden al gobierno de Alboraya que fumigue las zonas afectadas por una plaga de pulgas V. H. ALBORAYA. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:12

Vecinos de Alboraya piden al gobierno que inicie la fumigación de algunas zonas del municipio. Según dichas fuentes, llevan padeciendo desde antes de verano picaduras provocadas por las pulgas. Algunas de las parcelas municipales que, según los vecinos, presentan estas plagas son el tramo de Ausiàs March, donde se encuentra la zona escolar, o el parque enfrente del colegio parroquial Don José Lluch. «Especialmente se advierten focos cerca del campo de fútbol municipal», afirma un vecino de Alboraya. Según este residente, estos parásitos no sólo afectan a las mascotas. Sin ir más lejos, este joven de Alboraya observó cómo varias pulgas correteaban por su pierna la semana pasada.

Un hecho que ha levantado criticas entre los vecinos contra el Ayuntamiento por no fumigar estas zonas. En este sentido, dichas fuentes indican que se pusieron en contacto con la concejala de Medio Ambiente, a través de una aplicación del Consistorio, donde pueden reclamar diferentes actuaciones municipales con el objetivo de solventar situaciones como ésta.

Según los vecinos, desde el Ayuntamiento les aseguraron que iban a desinfectar estos sectores infestados. No obstante, este medio localizó ayer a uno de los afectados por estas plagas, y destacó que aún no se han realizado los trabajos oportunos. «Todavía no han tomado las medidas necesarias. No han fumigado y algunos parques están colmados de estos parásitos», apunta. Sin ir más lejos, una residente de la localidad señala que, por ejemplo, la contaminación que existe en el césped del parque, ubicado en Ausiàs March, «viene de lejos».

Agrega que hace años que hay pulgas y mosquitos entre los setos que hay alrededor de esta avenida. Según esta vecina, hace falta un buen saneamiento y desinfección en la localidad.

«Menos mal que tengo mosquiteras. Es vergonzosa la falta de limpieza que hay en algunos jardines o calles del municipio», subraya.