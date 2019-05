Pavalur se queda sin candidatura por Puçol para las elecciones municipales El camino del cementerio que da acceso a la urbanización Alfinach en Puçol. / lp Miembros de la antigua formación han creado el Partido de las Urbanizaciones para seguir defendiendo los intereses vecinales VANESSA HERNÁNDEZ PUÇOL. Jueves, 23 mayo 2019, 00:36

El Partido Valenciano de las Urbanizaciones (Pavalur) se queda sin candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo, según Carlos Verdú, expresidente de la formación durante 22 años. Según Verdú, esta rescisión es consecuencia de varios motivos. «La mayoría de nuestros votantes son de centro-derecha, y no queríamos fraccionar el voto».

Además, según el expresidente de Pavalur, todas las reivindicaciones y propuestas que esta formación contemplaba en su programa, son iniciativas que han incorporado el resto de fuerzas políticas a sus proyectos. «Yo estoy muy satisfecho con todo el trabajo que se ha realizado desde Pavalur, gracias a esta entidad se consiguió la igualdad de trato para todos los vecinos de Puçol, aunque vivan en las urbanizaciones». apuntó.

No obstante, el exconcejal de Pavalur, J. M. Babé señaló que esta información es «falsa». Según Babé, si Pavalur no presenta candidatura es porque tanto él como los antiguos miembros del partido han erigido una nueva agrupación política, el Partido de las Urbanizaciones de Puçol, donde tienen un «papel fundamental» tanto el presidente de la urbanización Alfinach, como el de Los Monasterios. «Aún queda mucho por hacer, por este motivo hemos creado esta entidad». En esta línea, refutó las declaraciones de Verdú y señaló que sí que hay iniciativas paralizadas que no han incorporado como la implantación de nuevos arcenes, la renovación de la iluminación pública o la creación de un carril bici que permita a los usuarios desplazarse desde la playa hasta las urbanizaciones.

«Estamos totalmente incomunicados», apuntó Babé. Sin duda, ambos mantienen ciertas discrepancias desde que la Comisión Ejecutiva de Pavalur se opusiera a la reelección de Babé como concejal, recriminándole que cobrara dinero público durante dos años de mandato. «Establecimos desde el principio, que esta formación, nunca tendría asesores, ni recibiría ni un solo céntimo del erario municipal, por ningún concepto», subrayó Verdú. Por su parte, el exconcejal de Pavalur apuntó que es cierto que hace 8 años sí cobró por sus servicios, puesto que formaba parte del ejecutivo y «sólo tienen derecho a sueldo los concejales que forman el gobierno». En esta línea, aseguró que nunca se mencionó nada sobre el derecho de percibir las dietas por asistencia . Una retribuciones que, según Babé, tienen derecho todos los concejales.

Por su parte Verdú añadió que «sí que era consciente de esta regla». Es el pirmer caso que conozco de alguien que cobra obligatoriamente dijo en modo irónico.