El PP de Paterna denuncia al delegado del Gobierno el conflicto por su despacho Villajos explica lo sucedido al delegado. / lp Los populares afirman que el cierre de estas dependencias municipales es «único en España» y solicitan a Juan Carlos Fulgencio una solución M. COSTA PATERNA. Martes, 21 agosto 2018, 00:18

El PP de Paterna aprovechó ayer la visita del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, a Paterna para trasladarle la «lamentable situación» en la que se encuentra el grupo municipal popular, tras el precintado del despacho municipal (con candado incluido) que venían utilizando hasta la fecha, a raíz de la redistribución de dependencias realizada por el Ejecutivo.

La portavoz popular, María Villajos, relató lo acontecido estos días al delegado de Gobierno, a quien «le he pedido amparo, le he dicho que somos el único municipio de España donde precintan un despacho a un grupo municipal». Los populares recalcaron que esta situación les impide «ver decretos o actas, ya que no tenemos acceso a los ordenadores con firma digital».

Los populares lamentan que con el candado puesto «en nuestro despacho, intentan que no hagamos oposición ni fiscalicemos su labor de gobierno. El delegado ha dicho que lo estudiará. En unos días nos pondremos en contacto con él para que nos comente su parecer y a qué conclusiones ha llegado. Esta situación, desde luego, nos parece vergonzosa y lamentable».

Los populares recibieron un requerimiento de la Policía Local hace dos semanas y, al día siguiente, acudieron al juzgado, tras encontrar un candado en la puerta que les impedía el paso.

Los populares denunciaron que la decisión partía «de Compromís, que había pedido quedarse con el despacho que hasta ahora ocupaban los populares por problemas de espacio en el suyo».

El cambio acordado, «se debe a que el PP ha perdido tres de sus seis ediles durante la legislatura porque se han ido al grupo de los no adscritos» y que se hacía necesaria una «redistribución», según fuentes del Ejecutivo. Las mismas fuentes recalcaron ayer que «el PP dispone de una llave en el retén para acceder al despacho, cuando lo estimen oportuno, para coger sus cosas y trasladarse a las otras dependencias. Pueden entrar cuando quieran, pero parece ser que les resulta más rentable seguir montando este circo».