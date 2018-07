El PP de Paterna acusa la cuarta baja de un concejal en esta legislatura El edil que ha abandonado las filas del PP, Juan Sánchez Mancebo. / lp El edil popular Juan Sánchez pide pasar al Grupo de No Adscritos porque «no me dejan afiliarme» y no se siente «valorado» ADA DASÍ PATERNA. Jueves, 19 julio 2018, 00:23

El Grupo Municipal del PP de Paterna tiene una nueva baja entre sus filas con las que ya suma cuatro en esta legislatura. El concejal de la formación Juan Sánchez, solicitó ayer integrarse en el grupo de no Adscritos, abandonando las filas populares. Las razones que esgrime el edil es que el partido «no me ha dejado afiliarme», a lo que añade que, durante estos casi tres años, «me he sentido minusvalorado. Me han apartado de los temas referentes a infraestructuras en las que soy especialista por mi profesión, ingeniero de caminos».

Sánchez entró en la lista del PP de las pasadas elecciones como independiente, fichado por Helena Martínez, y para llevar los temas relacionados con infraestructuras, como él mismo argumenta. Antes fue el coordinador local de UPyD. Unos meses después de asumir su cargo como concejal por el PP, en noviembre de 2015, solicitó afiliarse al partido y según explica «el comité ejecutivo local lo sometió a votación secreta y el resultado fue negativo» y matiza que esta situación «no se contempla en los estatutos».

El otro espaldarazo que recibió del PP fue en abril de 2016, según señala Sánchez, cuando el PP eligió a la concejala Marisa Ferre para formar parte de la mesa de trabajo para el encauzamiento del barranco del Rubio, «dejándome a mi fuera, cuando he participado en trabajos similares de mayor envergadura».

El edil se muestra crítico con la formación. «El secretario general local, José Vicente Riera, me dijo que me esperara a noviembre para incorporarme poco a poco y ya me he cansado», afirma. «No me dejan trabajar y no puedo estar donde no me quieren», añade al tiempo que advierte que «la intención de Bonig de abrir el partido a nuevas ideas no se ve por ninguna parte. Hay personas que llevan siete legislaturas ahí. Es un coto privado».

Sánchez señala que «me ha costado mucho tomar esta decisión» y que ha visto abrirse una puerta cuando el alcalde, Juan Antonio Sagredo, «me comentó que cuenta conmigo para la recientemente creada comisión de proyectos e Infraestructuras donde podré trabajar para mi pueblo desde el Grupo de No Adscritos».

El PP local

Por su parte, desde el Grupo Municipal Popular, su presidenta, María Villajos afirma «respetar la decisión personal» del concejal, pero «si no fue un obstáculo para él no formar parte del partido para ir en las listas, no entiendo porqué lo es ahora». Villajos apunta que «siempre se han votado las afiliaciones al partido y todas se han aceptado por unanimidad. La de Sánchez ha sido la primera y la última que se ha rechazado». También defiende la elección de Marisa Ferre en el tema del barranco del Rubio porque «ella fue teniente de alcalde de Infraestructuras y lo conoce de primera mano».

La presidenta del PP local advierte que recientemente «se hizo una especie de primarias y tanto yo como el secretario general fuimos revalidados en los cargos».

No obstante, en esta legislatura este es el cuarto concejal del PP que deja su cargo. La primera fue Mari Ángeles Salvador, a la que siguió Vicente Sales, que ahora forman parte del grupo de No Adscritos. A ellos se sumó Helena Martínez, que dejó su acta como concejala «por motivos personales» pero sigue como militante. Tras el abandono de Sánchez, el PP se queda con tres ediles en la corporación municipal.