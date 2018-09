Paterna acelerará los expedientes del tanatorio, el puente de Mas del Rosari y la finca amarilla Una de las protestas vecinales para paralizar la construcción del tanatorio en Santa Rita. / lp El alcalde hará un paréntesis en FGV para encarar la recta final de la legislatura y lamenta que sus exsocios «mientan» sobre la tramitación de Puerto Mediterráneo MARINA COSTA PATERNA. Miércoles, 5 septiembre 2018, 01:02

Dejada atrás la tormenta política de la semana pasada, con la escenificación de la ruptura del pacto en Paterna, el Gobierno socialista de Juan Antonio Sagredo trabaja de lleno para desatascar varios asuntos importantes que permanecían 'congelados' durante el Pacto del Batán.

Con la salida de Compromis del Ejecutivo paternero, el alcalde quiere dar prioridad y acelerar expedientes como el relativo al tanatorio de Santa Rita, sobre el que estaba pendiente un estudio que debía elaborar el área de Urbanismo (antes en manos de Compromis) para determinar los futuros usos del barrio en materia de actividades compatibles o no con la convivencia vecinal. «Queremos llevar este trámite ya al pleno de este mes de septiembre para que no se pueda poner en marcha un tanatorio en el casco urbano. Es decir, seguimos del lado de los vecinos y vamos a trabajar en firme para cerrar este asunto y buscar una alternativa factible para todas las partes», destaca el primer edil.

Otro fuerte punto de fricción en el Gobierno del Batán fue la posible ubicación de un centro de menores en Montecañada. Este asunto seguirá el acuerdo plenario, cuya resolución dejaba en suspenso las licencias de tipo asistencial en suelo privado. De hecho, los socialistas alertaron que expulsarían al concejal de Urbanismo, Carles Martí, de Compromis, si concedía una licencia de estas características, «contraviniendo al pleno». «Todos las resoluciones adoptados se van a respetar y van a seguir vigentes», subraya Sagredo.

Otros proyectos a acelerar son «la apertura del puente de Mas del Rosari y la solución definitiva a adoptar para la finca amarilla». En la agenda política más inmediata también está el apartado referido a asesores y personal liberado. «Compromis volverá a la situación que tenía antes del acuerdo, es decir, pasarán de cinco liberados a dos, lo cual es lo lógico, teniendo en cuenta que antes formaban parte del gobierno y tenían delegaciones de alcaldía a su cargo y ahora ya no las tienen. De hecho, esto ya estaba establecido así desde el principio», destaca Sagredo.

A tiempo completo

Tras este cambio de rumbo político en Paterna, el alcalde también anuncia que hará un paréntesis «en unos meses» en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para trabajar a tiempo completo en la Corporación y encarar la recta final de la legislatura. «Estoy elaborando un Plan de Modernización de Talleres y no puedo dejar a medias este proyecto. Una vez esté concluido, regresaré al Ayuntamiento para dedicarme por completo a mis áreas municipales». Respecto al proyecto que ha acabado por dinamitar el pacto PSPV-Compromís, Puerto Mediterráneo, Sagredo defiende que «va a ser muy positivo para Paterna» y espera que «se materialice lo antes posible. La labor del Ayuntamiento ya ha concluido. Solo queda esperar».

De hecho, reprocha a sus exsocios de Gobierno las críticas vertidas la semana pasada al acusarle de «usurpar» las competencias del edil de Urbanismo y firmar el decreto necesario para reclasificar los terrenos «a espaldas» de Compromis. «No me pueden decir que este trámite se ha hecho a sus espaldas porque eso es mentira. Ellos sabían desde el principio que se había presentado porque ya se les había informado previamente de las dos fórmulas posibles y se determinó que se llevaría adelante mediante un decreto. Ahora no pueden decir que no sabían nada porque eso no es verdad», añade.

Aún con todas las diferencias aireadas por las dos formaciones desde la firma del pacto, en octubre de 2016, el alcalde afirma que «el balance ha sido positivo. Es cierto que la relación durante estos dos años ha sido complicada pero el saldo es positivo. Nos hubiera gustado que se quedaran pero ahora nuestra labor se centra en seguir trabajando para Paterna».