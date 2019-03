La pasarela de Port Saplaya irá en otro modificado de la V-21 Fomento afirma que estudia las peticiones de las administraciones afectadas por las obras de ampliación del vial V. H. ALBORAYA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:11

El Ministerio de Fomento aseguró ayer que elaborarán

un segundo expediente modificado o complementario, según proceda, que recoja otras actuaciones previstas, como la pasarela ciclo-peatonal en Port Saplaya.

Según fuentes del ministerio, este organismo «siempre ha mostrado su disposición a mejorar la ampliación de la V-21 atendiendo a las peticiones de todas las administraciones implicadas, siempre que estas demandas tengan cabida jurídica en el desarrollo de unas obras con proyectos ya licitados», apuntaron.

Unas declaraciones que son consecuencia de varias quejas por parte de algunos partido políticos como Compromís per Alboraya o la entidad ecologista, Per l'Horta. Ambas instituciones, al conocer la modificación del proyecto, denunciaron que no estaba incluida la pasarela ciclo-peatonal en Port Saplaya ni el carril VAO (Vehículos de Alta Ocupación) que permitiese mejorar la circulación y el tráfico.

Además, acusaron a Fomento de «intentar quedar bien de cara a la galería» al exponer que con la modificación se reducirán los metros de expropiación a los propietarios de las parcelas afectadas por la ampliación de la V-21.

Desde Compromís señalaron que este cambio no va a disminuir la afección urbanística en la huerta sino que, además, el resto de la parcela que se queda sin enajenar será inútil para el cultivo por estar entre dos infraestructuras. En este sentido, dichas fuentes defendieron los intereses de los agricultores; propietarios de los terrenos y los más afectadas por la ampliación de la V-21. «La deducción es mínima y se hace a costa de los labradores». Por su parte, Per l'Horta acusó al Ministerio de alterar uno de los acuerdos más importantes. «Se determinó expropiar un tercio de los 80.000 metros cuadrados que hay, pero al final requisan un cuarto del terreno».

En esta línea, Fomento argumentó que este proyecto si cumplirá lo acordado puesto que la modificación permitirá reducir la expropiación definitiva, pasando de 64.000 metros cuadrados de ocupaciones temporales a 53.000 metros cuadrados de terreno enajenado.