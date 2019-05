El Partido de las Urbanizaciones de Puçol exige servicio de agua potable y seguridad ciudadana V. H. Viernes, 24 mayo 2019, 00:51

puçol. El Partido de las Urbanizaciones de Puçol afirmó que aún falta trabajo por hacer para conseguir una «igualdad real» entre todos los vecinos del municipio.

En este sentido, el cabeza de lista de la formación, J. M Babé, subrayó que las urbanizaciones no disponen del servicio de agua potable, ni «seguridad ciudadana. Esta problemática del agua perjudica a muchos vecinos, puesto que el líquido en esta zona está contaminado por nitratos y, desde el Ayuntamiento, no han tomado medidas». Además, se quejan de que no hay patrullas de agentes, «nosotros nos tenemos que costear una protección privada», apuntaron.

Estas dos propuestas, según la formación, son el eje del programa junto a la implantación del carril bici para conectar el casco urbano con las urbanizaciones, el reasfaltado de las aceras tras 35 años, y la mejora del servicio de recogida de basura. Con estas reclamaciones, Babé ha querido desmentir a su exsocio de Pavalur, Carlos Verdú. En este sentido, Verdú señaló que muchas de estas iniciativas ya estaban incluidas en el programa de otros partidos, motivo por el que Pavalur no presenta candidatura estas elecciones. Sin embargo, Babé afirma que la causa real de esta escisión fue el enfrentamiento que hubo entre ambos.

«Él se opuso a mi reelección como concejal por haber cobrado dietas por asistencia, no obstante el resto de miembros se posicionaron a mi lado», apuntó. Además, según Babé, cuando quisieron continuar bajo las siglas de Pavalur, Verdú quiso impugnar esta decisión. Por otra parte, destacó que cuando formó parte del Gobierno hace 8 años, siempre renunció a su sueldo.